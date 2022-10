El insólito requisito de un bar de Chaco para reservar y festejar un cumpleaños

"Mi nombre es Ricardo, cumplo 29 años y serian aproximadamente 20 invitados", explicó el joven interesado, pero la respuesta que recibió no se la esperaba. "Del total de personas cuántas mujeres porque mínimo se pide la mitad de mujeres", manifestó el encargado del lugar.

Ante esta respuesta, el cliente se enojó y respondió: "Dejá no más, si pones esa condición no me interesa. 'Independientemente' de su cumplo o no con el requisito".

Luego de que se viralizara el chat, otro usuario contó que en el boliche las condiciones para entrar también se diferenciaban según el género de las personas. "Mujeres entran gratis con barra libre toda la noche y pase al vip, hombre $9300 la entrada más una consumición".