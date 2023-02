Chaco: prisión perpetua para el hombre que confesó por WhatsApp el femicidio de su pareja

La sentencia fue dictada por la sala unipersonal de la Cámara Multifueros de Juan José Castelli, a cargo de la jueza Gladis Regosky, luego de que el ahora condenado reconociera en varias oportunidades que fue el autor del femicidio ocurrido en la madrugada del 10 de noviembre de 2021.

Sandra Fleita, de 34 años, estaba con Aguirre en su casa del barrio San Roque de Juan José Castelli, en el noroeste de Chaco. La pareja discutió y en ese marco el hombre la apuñaló 27 veces.

Fuentes policiales informaron a Télam que Aguirre ingresó a la guardia de prevención de la comisaría 2da de Juan José Castelli luego de enviarle un audio de WhatsApp a un amigo "de toda la vida" al que le confesó todo lo que había hecho y le dijo que no lo iba "a volver a ver por diez u once años".

"Miguel te voy a comentar a vos nomás, viejo, somos amigos de toda la vida. No me vas a ver por diez u once años, la cagué matando a la Sandra", dijo Aguirre tras perpetrar el femicidio.

El audio de Whatsapp se volvió viral en redes sociales con una de las frases más descarnadas: "Me voy presentando a la comisaría, le metí como más de veinte puñaladas".

Según las fuentes policiales de Chaco, tras la confesión de Aguirre el personal de la comisaría 2da fue al domicilio de la víctima por indicación del hombre y encontró la puerta de entrada abierta.

El cuerpo de Fleita estaba en el piso de uno de los ambientes con visibles heridas de arma blanca. Los policías llamaron a una ambulancia y los enfermeros del hospital Bicentenario constataron su deceso.

Según voceros del Ministerio Público de Chaco, en los fundamentos de la sentencia, Regosky explicó que el juicio abreviado pudo ser admitido en este caso porque "se encuentra acreditado el hecho, el imputado ha prestado su consentimiento expresamente, asistido por su abogado defensor, munido de todas las garantías que hacen a su derecho de defensa, acordando la calificación legal y la pena a cumplir, no existiendo procesalmente impedimento alguno".

Además, la jueza señaló que escuchó "la opinión de los damnificados, quienes en sede de Fiscalía de Cámara, prestaron conformidad".