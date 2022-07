Viral: un hombre atrapó a una nena que cayó desde un quinto piso

Al ver la escena, Shen hizo un rápido movimiento y logró atajar a la pequeña de dos años.

En un video publicado en las redes sociales se puede ver el momento exacto en el que el hombre corren hacia la niña, que había empezado a deslizarse por el techo. Cuando volvió a caer, Shen la agarró en el aire y evitó que impactara contra la vereda.

Beb_quinto_piso_China.mp4

"Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me duelen los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella", dijo Shen al periódico local Qianjiang Evening News.

Y agregó: "Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría muy mal".

Según la información de los medios locales, la beba sufrió lesiones en las piernas y en los pulmones, pero se encuentra estable. Aún resta saber cómo fue que llegó al borde de la ventana del departamento y se cayó.