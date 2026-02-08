Choque y caos en avenida General Paz: aterrizó el helicóptero del SAME para trasladar un herido grave
Un auto impactó contra el guardarraíl de avenida General Paz altura de Fernández de la Cruz mano a Puente La Noria. Tres personas atrapadas y ocho heridos.
Un violento siniestro vial paraliza el tránsito en la Avenida General Paz este domingo por la mañana. A las 06:49, un vehículo particular protagonizó una colisión de alta energía contra el guardarraíl a la altura de la Avenida Fernández de la Cruz, en sentido hacia el Puente La Noria.
El impacto fue de tal magnitud que tres personas quedaron atrapadas dentro del habitáculo, lo que obligó a un intenso trabajo de las dotaciones de Bomberos para poder liberarlas. Ante la gravedad de la situación, el SAME activó de inmediato el protocolo de atención masiva de víctimas (MASCAL), desplegando en el lugar seis ambulancias y una unidad aérea.
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará la temperatura a menos de 20 grados en Buenos Aires
Helicóptero sobre la avenida General Paz y traslado crítico
El operativo de emergencia asistió a un total de 8 pacientes (6 hombres y 2 mujeres), entre los cuales se encuentra un menor de edad. El caso más grave corresponde a un joven de 25 años, clasificado como "Código Rojo", quien tras ser estabilizado fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Santojanni.
El resto de los heridos fueron derivados por vía terrestre: tres al Hospital Grierson y otros tres al Santojanni, mientras que una persona fue asistida en el lugar sin necesidad de traslado.
La traza se encontraba totalmente cortada mientras el personal policial realiza los peritajes correspondientes para determinar las causas del siniestro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario