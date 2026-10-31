Chubut: otorgan arresto domiciliario al bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia

Al resolver, el magistrado consideró que continúan existiendo elementos suficientes para mantener la investigación y analizar la posible participación del acusado en los hechos denunciados.

Sin embargo, discrepó con la evaluación de la Fiscalía respecto al arraigo y entendió que Battista tiene vínculos acreditados con la zona donde reside desde hace años.

El factor decisivo fue su edad. Ennis sostuvo que, al tener más de 70 años, la legislación contempla la posibilidad de cumplir una eventual condena bajo la modalidad domiciliaria, criterio que resolvió aplicar también en esta etapa del proceso.

La detención del bioquímico

La causa comenzó el 10 de octubre, cuando una vecina denunció situaciones que despertaron sospechas sobre lo que ocurría dentro del hogar familiar. Según los testimonios recogidos durante la investigación, las ventanas permanecían cubiertas, los movimientos se concentraban durante la noche y los chicos casi nunca eran vistos en la calle. También se habían escuchado gritos durante la madrugada.

Ante la falta de respuestas, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia local. Sin embargo, cuando los profesionales intentaron ingresar al domicilio para entrevistar a los integrantes de la familia, Battista se negó a permitirles el acceso.

La vivienda del horror

La situación derivó en un allanamiento realizado el 22 de octubre, con participación de fuerzas de seguridad y equipos médicos. Durante el operativo, la mujer y sus hijos fueron retirados de la casa y quedaron bajo asistencia médica y psicológica.

La Justicia dispuso inicialmente diez días de prisión preventiva para el bioquímico, medida que fue confirmada tras una revisión judicial. La Fiscalía deberá avanzar con pericias y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, los tres hijos declararon en Cámara Gesell. Sus testimonios forman parte de una investigación que todavía debe determinar si existió privación ilegítima de la libertad.

Además, la Fiscalía anticipó que solicitará una evaluación psiquiátrica para establecer si Battista comprendía el alcance de sus actos. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación judicial.