Chubut: otorgan arresto domiciliario al bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia
La Justicia de Chubut rechazó el pedido de la Fiscalía para que Miguel Battista siga detenido en una cárcel común.
Miguel Battista, el bioquímico de 71 años detenido en Esquel por mantener encerrada a su familia durante aproximadamente cuatro años, cumplirá arresto domiciliario.
La decisión fue adoptada este viernes por el juez penal José Luis Ennis, quien consideró que la edad del imputado constituye un elemento relevante para morigerar la medida de coerción. De esta manera, Battista dejará la dependencia policial donde permanecía alojado y cumplirá arresto domiciliario durante los próximos 30 días.
Durante una audiencia realizada a puertas cerradas, la Fiscalía solicitó la extensión de la prisión preventiva en un establecimiento carcelario.
La procuradora Cecilia Bagnato y el fiscal Fidel González argumentaron que existían riesgos procesales y señalaron la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, además de advertir sobre la necesidad de proteger a las víctimas y a potenciales testigos.
También sostuvieron que el arraigo del imputado era débil y remarcaron que dispone de recursos económicos que podrían facilitar una eventual fuga.
Al resolver, el magistrado consideró que continúan existiendo elementos suficientes para mantener la investigación y analizar la posible participación del acusado en los hechos denunciados.
Sin embargo, discrepó con la evaluación de la Fiscalía respecto al arraigo y entendió que Battista tiene vínculos acreditados con la zona donde reside desde hace años.
El factor decisivo fue su edad. Ennis sostuvo que, al tener más de 70 años, la legislación contempla la posibilidad de cumplir una eventual condena bajo la modalidad domiciliaria, criterio que resolvió aplicar también en esta etapa del proceso.
La detención del bioquímico
La causa comenzó el 10 de octubre, cuando una vecina denunció situaciones que despertaron sospechas sobre lo que ocurría dentro del hogar familiar. Según los testimonios recogidos durante la investigación, las ventanas permanecían cubiertas, los movimientos se concentraban durante la noche y los chicos casi nunca eran vistos en la calle. También se habían escuchado gritos durante la madrugada.
Ante la falta de respuestas, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia local. Sin embargo, cuando los profesionales intentaron ingresar al domicilio para entrevistar a los integrantes de la familia, Battista se negó a permitirles el acceso.
La situación derivó en un allanamiento realizado el 22 de octubre, con participación de fuerzas de seguridad y equipos médicos. Durante el operativo, la mujer y sus hijos fueron retirados de la casa y quedaron bajo asistencia médica y psicológica.
La Justicia dispuso inicialmente diez días de prisión preventiva para el bioquímico, medida que fue confirmada tras una revisión judicial. La Fiscalía deberá avanzar con pericias y testimonios para esclarecer lo ocurrido.
En paralelo, los tres hijos declararon en Cámara Gesell. Sus testimonios forman parte de una investigación que todavía debe determinar si existió privación ilegítima de la libertad.
Además, la Fiscalía anticipó que solicitará una evaluación psiquiátrica para establecer si Battista comprendía el alcance de sus actos. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación judicial.
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