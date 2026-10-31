Luján prepara el operativo León XIV: multiplicará su población y cerrará los accesos antes de la misa
La ciudad espera casi dos millones de fieles para la Misa de la Caridad del miércoles 11 y cerrará los accesos desde el lunes.
Luján ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, quien celebrará la Misa de la Caridad el miércoles 11 a las 10 de la mañana frente a la Basílica. El municipio bonaerense calcula que su población habitual podría multiplicarse por 17, con la llegada de hasta 1.700.000 personas a un núcleo urbano de unos 95.000 habitantes.
La Plaza Belgrano ya está vallada y con el escenario en armado. Allí habrá unos 8.000 invitados, con prioridad para organizaciones católicas vinculadas a la caridad y la solidaridad, como Cáritas y Hogares de Cristo de todo el país, según dispuso la Conferencia Episcopal Argentina. También asistirán referentes políticos invitados por la CEA. Detrás de la plaza se instalarán "patios" vallados para ordenar el ingreso de los fieles por orden de llegada, con veinte pantallas y torres de sonido a lo largo del recorrido.
El intendente de Luján dio detalles del operativo por la visita del Papa
El intendente Leonardo Boto detalló el esquema de seguridad: la Gendarmería Vaticana custodiará al Papa en el primer anillo; las fuerzas federales argentinas resguardarán la Plaza Belgrano; y las fuerzas bonaerenses cubrirán desde la plaza hacia atrás. La Basílica cerrará sus puertas el domingo 8 a la noche y funcionará como sacristía. Desde allí se sacará la imagen original de la Virgen de Luján, de terracota, menos de 40 centímetros y datada en 1630.
León XIV ingresará a la ciudad 18 minutos antes de la misa y recorrerá 2,1 kilómetros en el Papamóvil a 20 kilómetros por hora. La celebración durará cerca de una hora y media, y unas 1.500 personas autorizadas como ministros de la Iglesia distribuirán la comunión. Al finalizar, el Pontífice partirá hacia Ezeiza para viajar a Perú.
Los accesos se restringirán de forma escalonada: el lunes 9 a las 0 horas cerrará el tránsito vehicular en la Zona de Influencia; el martes 10 al mediodía se bloquearán los accesos al centro urbano desde las rutas, y quienes lleguen en auto deberán dejarlo a 5 kilómetros o más y caminar; el miércoles 11 a las 0 horas se cerrará completamente el Acceso Oeste. La vigilia comenzará el martes 10 a las 18 en el Parque San Martín, con artistas y pantallas. Luciano Pereyra actuará a las 8 del miércoles.
Luján cuenta con 1.800 camas hoteleras, todas reservadas, y 286 particulares ofrecen alojamiento a través del portal municipal. El operativo incluye 11.000 efectivos bonaerenses entre cadetes y agentes, cuatro centros de atención —dos preparados para cirugías— y la postergación de la actividad programada del hospital local. Boto describió la ambivalencia de los vecinos: "Es una relación de amor y odio: por momentos no quieren saber nada, por momentos saben que vivirán de eso. Durante unas treinta horas vamos a ser el centro de la patria y eso es un orgullo para todos".
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