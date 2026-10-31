Luján prepara el operativo León XIV: multiplicará su población y cerrará los accesos antes de la misa

Los accesos se restringirán de forma escalonada: el lunes 9 a las 0 horas cerrará el tránsito vehicular en la Zona de Influencia; el martes 10 al mediodía se bloquearán los accesos al centro urbano desde las rutas, y quienes lleguen en auto deberán dejarlo a 5 kilómetros o más y caminar; el miércoles 11 a las 0 horas se cerrará completamente el Acceso Oeste. La vigilia comenzará el martes 10 a las 18 en el Parque San Martín, con artistas y pantallas. Luciano Pereyra actuará a las 8 del miércoles.