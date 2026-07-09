Rechazaron el sobreseimiento de Leandro Ginóbili y quedó más cerca del juicio por la muerte de 13 personas

La tragedia ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando un violento temporal con ráfagas de viento que superaron los 140 kilómetros por hora golpeó a Bahía Blanca y provocó importantes daños en distintos sectores de la ciudad.

En ese momento, en el Club Bahiense del Norte se desarrollaba una exhibición de patín artístico. En medio del temporal, una de las paredes del gimnasio cedió y se desplomó sobre el público, causando la muerte de 13 personas y dejando además decenas de heridos.

Las víctimas fatales fueron Juliana Barquero, Federico Dúo, María Laura Rodríguez, Rubén Baldi, Benicio Baldi, Norma Nieto, Adriana María Contento, Luis Pérez, Juana Graciela Danszyt, Diego Carrasco, Bryan Ortega, Rosa Miguelina Figueroa y Diego Cassati.