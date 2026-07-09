Rechazaron el sobreseimiento de Leandro Ginóbili y quedó más cerca del juicio por la muerte de 13 personas
El presidente de Bahiense del Norte está imputado por la muerte de 13 personas durante el temporal de diciembre de 2023. La defensa apelará la decisión.
Leandro Ginóbili, presidente del Club Bahiense del Norte y hermano del exbasquetbolista Manu Ginóbili, quedó más cerca del juicio oral luego de que la Justicia rechazara el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa en la causa que investiga la muerte de 13 personas durante el temporal que azotó a Bahía Blanca en diciembre de 2023.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantías N°1, que desestimó el planteo de la defensa del dirigente deportivo. Si bien la elevación a juicio todavía no fue formalizada, se espera que ocurra una vez resueltos los recursos que presentarán sus abogados, según informó el diario La Nueva.
Ginóbili está imputado por los delitos de estrago culposo seguido de muerte y lesiones culposas agravadas por la pluralidad de víctimas. Para los investigadores, el presidente del club no suspendió las actividades previstas para esa jornada pese a las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.
Durante su declaración ante el Ministerio Público Fiscal, en diciembre de 2025, aseguró que desconocía que el club no podía funcionar ese día. Sin embargo, admitió que sabía que el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente.
La causa también tiene como imputados a Laura Fabiana Soberón, jefa del área de Habilitaciones del municipio de Bahía Blanca, y al ingeniero Pablo Ascolani, quien habría presentado informes favorables sobre las condiciones estructurales del edificio.
La tragedia ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando un violento temporal con ráfagas de viento que superaron los 140 kilómetros por hora golpeó a Bahía Blanca y provocó importantes daños en distintos sectores de la ciudad.
En ese momento, en el Club Bahiense del Norte se desarrollaba una exhibición de patín artístico. En medio del temporal, una de las paredes del gimnasio cedió y se desplomó sobre el público, causando la muerte de 13 personas y dejando además decenas de heridos.
Las víctimas fatales fueron Juliana Barquero, Federico Dúo, María Laura Rodríguez, Rubén Baldi, Benicio Baldi, Norma Nieto, Adriana María Contento, Luis Pérez, Juana Graciela Danszyt, Diego Carrasco, Bryan Ortega, Rosa Miguelina Figueroa y Diego Cassati.
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