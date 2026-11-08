Cinco monjas que viajaban a Luján para ver al papa León XIV volcaron en la Ruta 188

Cómo será el mega operativo integral de la Provincia por la misa del Papa León XIV en Luján

La provincia de Buenos Aires dispuso un operativo integral para la visita del Papa León XIV, que abarca los predios de Claypole, Don Orione y Luján durante cuatro jornadas de la próxima semana. El esquema combina recursos sanitarios, cortes de tránsito, controles de acceso y voluntariado, coordinados por el Gobierno bonaerense junto con municipios y organismos de la Iglesia.

El Gobierno de Axel Kicillof desplegó un mega operativo integral para garantizar la seguridad, el tránsito y la salud de al menos 3 millones de fieles que asistirán el miércoles por la mañana a la Santa Misa en la Plaza Belgrano, al pie de la emblemática Basílica de Luján.

En un trabajo de ingeniería que marca un antes y un después en la manera de organizar eventos masivos como este, el Estado bonaerense diagramó un despliegue excepcional, en conjunto con la Conferencia Episcopal Argentina y los municipios, que involucra a unas 30.000 personas entre fuerzas policiales, voluntarios, personal de defensa civil, bomberos y agentes municipales presentes entre Luján y Don Orione.

En la previa de la ceremonia, León XIV recorrerá la Avenida Nuestra Señora de Luján en el papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta las puertas del templo.

La Basílica de Luján será el escenario de la misa que celebrará el papa León XIV el miércoles.

Cuatro hospitales y cinco habitaciones de terapia intensiva

La atención médica es uno de los ejes centrales de la planificación. Según detalló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el esquema contempla 12 avanzadas médicas, cuatro hospitales y un shock room equipado con cinco habitaciones de terapia intensiva.

El objetivo es contar con capacidad de respuesta ante eventuales emergencias y evitar que la demanda extraordinaria recaiga sobre el sistema sanitario que atiende habitualmente a los vecinos.

"No se va a utilizar el hospital de Luján", precisó el ministro al explicar cómo se organizó la atención para preservar el funcionamiento del establecimiento local.

La previsión responde a la posibilidad de que la cantidad de personas presentes durante la celebración multiplique varias veces la población de la ciudad. Por eso, la infraestructura sanitaria tendrá una organización específica y recursos propios para acompañar el desarrollo de las actividades.

Habrá además más de 10.000 voluntarios identificados con remeras amarillas, encargados de guiar a los peregrinos, mantener fluidas las vías de circulación y alertar sobre cualquier situación de riesgo o extravío.

La Provincia se encarga de la gestión integral de la multitud, el ordenamiento vehicular y los anillos perimetrales, mientras que la custodia directa del Sumo Pontífice se articula de manera conjunta con los equipos de seguridad federales y la delegación del Vaticano.

Y a partir del martes 10 de noviembre a las 12 se implementará un cierre total del tránsito vehicular en la ciudad de Luján, estableciendo anillos de exclusión y puntos de control estrictos en los accesos por ruta para canalizar la llegada exclusiva de peatones hacia la zona de la ceremonia.

El operativo bonaerense por la visita de León XIV nvolucra a unas 30.000 personas.

Cronograma, ingresos y accesos a Luján

Para mantener el orden y la seguridad en la zona de la Basílica de Luján se dispuso un cronograma de restricciones de tránsito y desvíos:

Viernes 6 de noviembre (20:00 hs): Inicio de cortes vehiculares preventivos en el perímetro del evento.

Inicio de cortes vehiculares preventivos en el perímetro del evento. Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: Acceso libre a la Basílica hasta las 22 hs.

Acceso libre a la Basílica hasta las 22 hs. Martes 10 de noviembre (12:00 hs): Cierre total de accesos vehiculares a la ciudad de Luján y activación de puntos de control sin posibilidad de retorno vehicular.

Cierre total de accesos vehiculares a la ciudad de Luján y activación de puntos de control sin posibilidad de retorno vehicular. Martes 10 de noviembre (16:00 hs): Apertura de los Patios de Nuestra Señora de Luján para el ingreso de personas por orden de llegada.

Apertura de los Patios de Nuestra Señora de Luján para el ingreso de personas por orden de llegada. Martes 10 de noviembre (18:00 hs): Comienzo de la Posta del Encuentro , festival y vigilia cultural con espectáculos artísticos en el Parque San Martín.

Comienzo de la , festival y vigilia cultural con espectáculos artísticos en el Parque San Martín. Miércoles 11 de noviembre (00:00 a 06:00 hs): Ingreso peatonal a la Plaza Belgrano para acreditados e invitados.

Ingreso peatonal a la Plaza Belgrano para acreditados e invitados. Miércoles 11 de noviembre (10:00 a 12:00 hs): Celebración de la Santa Misa.

A partir del martes 10 de noviembre a las 12 se implementará un cierre total del tránsito vehicular en la ciudad de Luján.

Los peregrinos que arriben en vehículos particulares o micros parroquiales podrán estacionar en las áreas dispuestas en los 7 accesos principales a la ciudad (Ruta Nacional 7, Ruta Nacional 5, Ruta Provincial 47, Ruta Provincial 6, Ruta Provincial 34, Ruta Provincial 192 y Vieja Ruta 7). Desde cada estacionamiento, el trayecto hasta la zona sagrada se realizará a pie mediante senderos guiados de entre 3 km y 8,5 km. Asimismo, el Ferrocarril Sarmiento ofrecerá servicios reforzados hasta la estación Luján.

Servicios al peregrino y voluntarios identificados

A lo largo de todo el recorrido y perímetro de influencia, se desplegarán 85 puntos de asistencia integral:

51 Postas de cuidado y socorrismo , combinadas con carpas eucarísticas y módulos sanitarios de baños públicos.

, combinadas con carpas eucarísticas y módulos sanitarios de baños públicos. 34 Puestos de hidratación estratégicamente ubicados en las vías de ingreso.

estratégicamente ubicados en las vías de ingreso. Pantallas gigantes y sistemas de sonido en la avenida principal y parques para el seguimiento en directo de las actividades del Papa.

El personal de Voluntarios estará identificado con remeras amarillas. Su función primordial será orientar al peregrino, comunicar situaciones de riesgo o pérdida de personas y conectar rápidamente a quien lo necesite con las fuerzas de seguridad y salud de la Provincia.

Qué llevar y qué está prohibido

Elementos PERMITIDOS:

Mochilas pequeñas y bolsos (de hasta 15 litros de capacidad).

Botellas plásticas de agua, termos y equipo de mate.

Alimentos livianos (frutas como banana, barras de cereal, caramelos) con utensilios descartables.

Abrigo en capas, capas de lluvia, paraguas plegables y calzado deportivo usado y amoldado.

Protector solar, gorra, anteojos de sol, repelente de insectos y vaselina sólida para prevenir ampollas en los pies.

Reposeras, sillas plegables y bolsas de dormir para la vigilia.Banderas sin asta y baterías portátiles (powerbanks).

Elementos PROHIBIDOS: