Ciudadela: habló la jubilada víctima de un violento ataque motochorro

Liliana había salido de su casa como hace todas las mañanas hace más de 40 años para tomar el colectivo y dirigirse a trabajar en el puesto de diarios que tiene su familia en la zona de Congreso.

Sin embargo, la mujer estaba cerrando la puerta de rejas de su casa cuando aparecieron dos motochorros. Uno de los delincuentes la atacó por detrás, le robó la cartera de un tirón y la tiró al piso, para luego escapar en la moto junto a su cómplice.

Producto del tirón, Liliana cayó sobre la vereda y sufrió un fuerte golpe en la zona del hombro. Su cabeza golpeó a centímetros de un cantero de cemento, lo que podría haber desencadenado una tragedia.

robo jubilada ciudadela

“Podría haber sido una tragedia. Salí como si nada y no los vi, solo vi que pasó una moto. Estaban solos, se ve que fue al boleo", comentó la víctima que hace 50 años vive en la zona y asegura que la seguridad es buena: "Nunca me pasó nada. Todos los días pasa la policía, la gendarmería y la camioneta de la municipalidad”, aseguró la mujer cuya casa está ubicada a la vuelta del Escuadrón 3 de Gendarmería Nacional y a dos de la comisaría local.

En la cartera que se llevaron los motochorros, Liliana “tenía 5 mil pesos, la tarjeta SUBE, dos lapiceras. El celular no lo llevo en la cartera ni loca”, contó la víctima sobre el robo. Y es que hace algunas semanas, Liliana había sido víctima de otro asalto, pero en la zona del Congreso, por lo que la mujer había tomado algunos recaudos al momento de guardar sus elementos personales. Gracias a este accionar, los motochorros no pudieron robarle objetos de valor.

“Me pasó en el centro, el día del padre, cuando a las 6 de la mañana estaba abriendo el kiosco. No vi de donde venían y me arrancaron la cartera, ahí sí se llevaron los documentos y todo, así que desde ese día no llevo nada más en la cartera”, comentó sobre el otro hecho de inseguridad.