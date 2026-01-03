Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada fresca, aunque soleada, para el cierre de este fin de semana. Conocé los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa atravesando una prolongada tregua del verano, gracias al ingreso de un frente frío que mantiene las temperaturas por debajo de los 30°. De hecho, este domingo se espera que el termómetro oscile entre los 15° y 25°, con cielo ligeramente nublado, por lo que se cree que será una jornada agradable pero fresca.
Con ausencia total de tormentas, el organismo reveló que -en la mayor parte del día- el viento soplará desde el Sudeste y, hacia la noche, lo hará desde el Este.
Lo cierto es que el tiempo seguirá en similares condiciones los próximos días, aunque volverá el calor y acá te dejamos el detalle de cuándo ocurrirá.
El regreso de los 30 grados: cuándo volverá a hacer calor en Buenos Aires
A partir del lunes, la rotación del viento hacia el norte permitirá que el termómetro comience a recuperar terreno de forma gradual: el lunes 5 de enero, el cielo estará despejado y la máxima ya subirá a los 28°. En tanto, el martes 6 seguiremos en ascenso, con una jornada algo más pesada y máxima de 29° también.
Finalmente, el miércoles 7 el calor se consolida. Se espera una máxima de 30° a 31°, marcando el retorno de las tardes típicas de enero. A diferencia de la ola de calor de fin de año, este ascenso será más progresivo, aunque la humedad empezará a jugar su papel, elevando la sensación térmica.
Para el jueves 8, la nubosidad irá en aumento y el clima se volverá más inestable. Aunque las máximas bajarán levemente a los 27°, la humedad hará que el ambiente se sienta más pesado, el clásico clima "pesado" de Buenos Aires.
