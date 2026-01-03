Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de enero

El regreso de los 30 grados: cuándo volverá a hacer calor en Buenos Aires

A partir del lunes, la rotación del viento hacia el norte permitirá que el termómetro comience a recuperar terreno de forma gradual: el lunes 5 de enero, el cielo estará despejado y la máxima ya subirá a los 28°. En tanto, el martes 6 seguiremos en ascenso, con una jornada algo más pesada y máxima de 29° también.