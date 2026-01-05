Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 5 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que se mantengan las buenas condiciones del clima junto a cálidas temperaturas, sin calor agobiante.
Para el inicio de la nueva semana, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estima que se mantenga el buen clima, acompañado de temperaturas agradables.
De esta manera, el organismo prevé un lunes con cielo despejado durante toda la jornada y una tendencia similar a lo que fue el fin de semana, con temperaturas de entre 14 y 28 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Del mismo modo, el martes se anticipa con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; junto a marcas térmicas que oscilarán entre 18 grados de mínima y 31 de máxima.
El pronóstico extendido del SMN no prevé precipitaciones para los próximos días, por lo que el miércoles transcurriría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 20 grados y una máxima que treparía hasta los 29.
Para el organismo nacional, la semana continuaría con buenas condiciones, con un jueves que se presentaría con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a mayormente nublado desde la tarde; junto con temperaturas de entre 16 y 26 grados.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo entre mayormente nublado y nublado; con una mínima de 18 grados y una máxima de 26, de acuerdo con el SMN.
