Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 6 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima para el Día de los Reyes Magos.
La tendencia de buenas condiciones del clima junto a temperaturas agradables, lejos del calor de fin de año, se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al menos por un día más, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El martes 6 de enero, Día de los Reyes Magos, se espera con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y entre parcial y mayormente nublado en la tarde y noche. El termómetro tendría un leve ascenso, con marcas de entre 18 y 31 grados.
De acuerdo con el SMN, el regreso de las precipitaciones se dará promediando la mitad de la semana. El ingreso de un nuevo frente frío mantendría las temperaturas templadas y traería lluvias al AMBA.
El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
Se afianza el miércoles como fecha del regreso del mal clima para Buenos Aires. El organismo nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y con probabilidad de tormentas aisladas en horas de la tarde; junto a temperaturas que rondarán entre 20 y 29 grados.
Las condiciones volverían a mostrarse estables desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro oscilará entre 16 y 26 grados.
Para el cierre de la semana, el SMN estima un viernes con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a nublado desde la tarde; y acompañado por temperaturas de entre 18 y 26 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario