Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 20 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima en el AMBA, a la espera del regreso de las lluvias.
El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene estable y con temperaturas templadas a la espera del otoño, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que también prevé un pronto regreso de las lluvias y tormentas.
De esta manera, para el cierre de la semana, el viernes se presenta con cielo algo nublado en la madrugada y nublado desde la mañana y hasta la noche; junto con una mínima de 18 grados y una máxima de 27.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El sábado, coincidiendo con la llegada del otoño, sería la fecha afianzada para el regreso de las lluvias en el AMBA. El SMN anticipa una jornada con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 20 y 25 grados.
El mal tiempo sería una cuestión aislada, ya que desde el domingo retomarían las buenas condiciones, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas de entre 14 y 24 grados.
Del mismo modo, la nueva semana estaría signada, al menos en el inicio, por el clima estable, con un lunes, día no laborable con fines turísticos, que se prevé con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas de entre 18 y 23 grados.
El martes feriado por el Día de la Memoria también se espera, por ahora, con estabilidad. El organismo anticipa cielo algo nublado, con 18 grados de mínima y 23 de máxima.
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