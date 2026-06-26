Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 26 de junio

El martes sería una de las más frías jornadas en el AMBA, con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado; y con marcas de entre 4 y 13 grados.

En tanto, el miércoles se anticipa con cielo entre parcial y algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 6 grados y una máxima de 13.