Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 26 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima pero mucho frío.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantiene su tendencia del tiempo y cierra su semana este viernes con buenas condiciones del clima pero mucho frío, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el clima gélido se mantiene este viernes en el cierre de la semana, en una jornada que se espera con neblinas en la madrugada y mañana y cielo parcialmente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 2 grados de mínima y 14 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En tanto, el fin de semana tendría también condiciones estables, según el organismo, con un leve repunte térmico. El sábado tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 grados y una máxima de 17.
Cerrando el fin de semana, el domingo se presenta con cielo nublado en la madrugada y mañana; pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con marcas térmicas de entre 8 y 14 grados.
El termómetro se vuelve a caer desde el lunes, para iniciar una nueva semana gélida, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con una mínima de 5 grados y una máxima de 12.
El martes sería una de las más frías jornadas en el AMBA, con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado; y con marcas de entre 4 y 13 grados.
En tanto, el miércoles se anticipa con cielo entre parcial y algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 6 grados y una máxima de 13.
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