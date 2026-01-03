Comienza la cuenta regresiva para el próximo feriado del 2026: cuándo será

El Carnaval tiene un origen ligado a la tradición cristiana y funciona como la antesala de la Cuaresma, un período de cuarenta días que comienza con el Miércoles de Ceniza y se extiende hasta la víspera del Domingo de Resurrección. Para el calendario religioso, es un tiempo de ayuno y reflexión que recuerda los cuarenta días que, según la fe cristiana, Jesús pasó en el desierto, en preparación para la Semana Santa y la Pascua.