Comienza la cuenta regresiva para el próximo feriado del 2026: cuándo será
Se viene un feriado con fin de semana largo, el primero del año, y crece la expectativa por el movimiento turístico en rutas, destinos y escapadas.
Los Feriados de Carnaval darán lugar al primer fin de semana largo de 2026, con un doble descanso que asoma como la primera gran oportunidad del año para cortar la rutina y pensar una escapada. Ideal para arrancar el año con un respiro y algo de aire veraniego.
Aunque el calendario de feriados todavía no fue publicado de manera oficial y el Ejecutivo lo confirmará mediante un decreto hacia fin de año, ya circulan las fechas que muchos argentinos empiezan a marcar para viajar, descansar o aprovechar febrero antes del regreso a clases.
Cuándo será el fin de semana largo por carnavales
En Argentina, los feriados de Carnaval 2026 ya tienen fechas estimadas y todo indica que darán lugar a un fin de semana largo de cuatro días. Serían el lunes 17 y martes 18 de febrero, lo que permitiría extender el descanso desde el sábado 15 y armar un finde XL ideal para viajar o simplemente frenar la rutina. El contraste es claro si se lo compara con el Carnaval 2025, que cayó recién a comienzos de marzo y postergó el primer gran corte del año.
El Carnaval tiene un origen ligado a la tradición cristiana y funciona como la antesala de la Cuaresma, un período de cuarenta días que comienza con el Miércoles de Ceniza y se extiende hasta la víspera del Domingo de Resurrección. Para el calendario religioso, es un tiempo de ayuno y reflexión que recuerda los cuarenta días que, según la fe cristiana, Jesús pasó en el desierto, en preparación para la Semana Santa y la Pascua.
La fecha del Carnaval cambia todos los años porque depende directamente de cuándo se celebra la Pascua, que se define a partir del ciclo lunar. Según la Iglesia católica, el Martes de Carnaval debe ubicarse 46 días antes del Domingo de Pascua, o 47 si el año es bisiesto, y cuarenta días antes del Domingo de Ramos. Por eso algunos años cae en febrero y otros se corre en marzo.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
