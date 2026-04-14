Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: Fernando Burlando anticipa un fallo cercano

A su vez, reafirmó la convicción de la querella sobre lo sucedido: “Estamos convencidos de lo que pasó, pero necesitamos la confirmación de la Justicia”. Sus palabras reflejan la expectativa de que el tribunal valide la hipótesis que sostienen desde el inicio de la causa.

En cuanto a las posibles consecuencias para los imputados, Burlando no descartó medidas más severas: “Vamos a pedir, si corresponde, la detención de todos, porque están enfrentando una sanción muy grande en el Código Penal, de hasta 25 años. Y la pena, seguramente, no será menor”, advirtió. De esta manera, la querella dejó en claro que buscará avanzar con firmeza en esta etapa del juicio, en un caso que mantiene en vilo al país y que podría tener definiciones clave en el corto plazo.