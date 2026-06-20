Cómo se cobra el feriado nacional del sábado 20 de junio que decretó Javier Milei si trabajás

La diferencia fundamental de estas fechas radica en que no es lo mismo que un "día no laborable". En esas jornadas optativas, el empleador es quien decide si se trabaja o no y, en caso de prestar servicio, el trabajador lo cobra como una jornada simple tradicional. Al tener un fuerte valor histórico, el 20 de junio no se traslada bajo ningún punto de vista.

Rubros con actividad y qué revisar en el recibo

Diversos sectores de la economía como la gastronomía, los supermercados, el turismo, la salud, la seguridad y el transporte suelen mantener su actividad de manera ininterrumpida.

En estos casos específicos, el pago en el recibo de sueldo debería figurar claramente como feriado trabajado, adicional por feriado o un concepto equivalente. Si la empresa liquida el día como una jornada común, los especialistas recomiendan revisar el convenio colectivo aplicable, consultar de inmediato al área de recursos humanos o pedir el debido asesoramiento gremial.