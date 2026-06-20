Cómo se cobra el feriado nacional del sábado 20 de junio que decretó Javier Milei si trabajás
El 20 de junio es Feriado Nacional en Argentina. Conocé los detalles sobre cómo debe liquidarse tu sueldo si te toca trabajar durante esta jornada especial.
El 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera y es un feriado nacional inamovible en la Argentina por decreto de Javier Milei. Aunque este año cae un día sábado, la ley laboral establece claramente que todos aquellos empleados que deban prestar tareas durante esta fecha tienen el derecho ineludible de cobrar con recargo.
Cómo se paga el feriado si te toca trabajar en el feriado
La Ley de Contrato de Trabajo establece que en estas fechas de trascendencia histórica rigen las normas del descanso dominical. Esto significa que, si el empleado presta servicios, debe percibir la remuneración normal de una jornada laboral más una cantidad igual, lo que en la práctica se conoce popularmente como el pago doble.
Para graficarlo, si una persona cobra actualmente $30.000 por día de trabajo, debería percibir un total de $60.000 por desempeñar sus tareas durante esa misma jornada.
Qué pasa si no trabajás o es un día no laborable
Si el trabajador no presta tareas durante el sábado, conserva intacto el derecho a cobrar el día sin sufrir ningún tipo de descuento salarial. En el caso de los empleados mensualizados, este monto ya queda contemplado dentro del sueldo del mes.
La diferencia fundamental de estas fechas radica en que no es lo mismo que un "día no laborable". En esas jornadas optativas, el empleador es quien decide si se trabaja o no y, en caso de prestar servicio, el trabajador lo cobra como una jornada simple tradicional. Al tener un fuerte valor histórico, el 20 de junio no se traslada bajo ningún punto de vista.
Rubros con actividad y qué revisar en el recibo
Diversos sectores de la economía como la gastronomía, los supermercados, el turismo, la salud, la seguridad y el transporte suelen mantener su actividad de manera ininterrumpida.
En estos casos específicos, el pago en el recibo de sueldo debería figurar claramente como feriado trabajado, adicional por feriado o un concepto equivalente. Si la empresa liquida el día como una jornada común, los especialistas recomiendan revisar el convenio colectivo aplicable, consultar de inmediato al área de recursos humanos o pedir el debido asesoramiento gremial.
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