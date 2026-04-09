Comodoro Rivadavia: la familia de Ángel pidió la detención de su madre biológica en conexión con su muerte
Luis López y su mujer reclamaron justicia por el nene de cuatro años que murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia por un paro cardiorrespiratorio.
La familia paterna de Ángel López, el nene de cuatro años que murió por un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, reclamó este jueves que la justicia de Chubut detenga a la madre del pequeño y a su entorno en conexión con el supuesto asesinato.
"Quiero que alguien me explique por qué no están detenidos. Ángel murió en su casa", expresó Lorena Andrade ante las cámaras de televisión en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, justo después de despedir los restos de Ángel, el hijo de su pareja.
Andrade señaló que "se lo habían entregado a su madre con la excusa de que iba a tener cuidados", pero en apenas unos meses sucedió el desenlace.
"¿A qué le llamamos cuidado?", reflexionó la mujer.
En las últimas horas se viralizó un video de Ángel llorando porque no deseaba volver a la casa de su mamá, y Andrade sostuvo que esa fue una prueba que muchos eligieron ignorar.
"Ese nene tenía miedo. No quería ir con la mamá. Algo estaba pasando y nadie frenó a ver qué quería él", insistió.
La mujer también reveló que el 21 de abril próximo la familia tenía una audiencia clave ante la Justicia de Chubut para definir dónde viviría el nene, con la condición de que se levantara la orden de restricción de acercamiento.
"Nosotros esperamos que se terminara la medida que nos impedía verlo. Teníamos audiencia ahora, pero ellos se adelantaron y lo mataron", agregó antes de aclarar que "hay denuncia penal contra todos: contra ellos, contra psicólogos, contra quienes tenían que cuidar a Ángel".
"Cuando todo se hizo público, muchos dijeron que el nene iba golpeado o que contaba que le pegaban. ¿Por qué nadie lo frenó antes?", señaló Andrade acerca de los testimonios surgidos tras la muerte del pequeño.
Andrade, que también es madre de dos hijas, describió al hijo de su pareja como "un nene alegre, respetuoso", que era "muy expresivo".
"Para nosotros era todo. No nos destrozaron solo a nosotros. Hay toda una familia atrás que quedó destruida. Mi bebé ahora tiene que pasar por una autopsia para que diga lo que no quisieron escuchar cuando estaba vivo", lamentó.
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