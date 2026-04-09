Comodoro Rivadavia: la familia de Ángel pidió la detención de su madre biológica en conexión con su muerte

"Ese nene tenía miedo. No quería ir con la mamá. Algo estaba pasando y nadie frenó a ver qué quería él", insistió.

comodoro rivadavia nene angel

La mujer también reveló que el 21 de abril próximo la familia tenía una audiencia clave ante la Justicia de Chubut para definir dónde viviría el nene, con la condición de que se levantara la orden de restricción de acercamiento.

"Nosotros esperamos que se terminara la medida que nos impedía verlo. Teníamos audiencia ahora, pero ellos se adelantaron y lo mataron", agregó antes de aclarar que "hay denuncia penal contra todos: contra ellos, contra psicólogos, contra quienes tenían que cuidar a Ángel".

"Cuando todo se hizo público, muchos dijeron que el nene iba golpeado o que contaba que le pegaban. ¿Por qué nadie lo frenó antes?", señaló Andrade acerca de los testimonios surgidos tras la muerte del pequeño.

Andrade, que también es madre de dos hijas, describió al hijo de su pareja como "un nene alegre, respetuoso", que era "muy expresivo".

"Para nosotros era todo. No nos destrozaron solo a nosotros. Hay toda una familia atrás que quedó destruida. Mi bebé ahora tiene que pasar por una autopsia para que diga lo que no quisieron escuchar cuando estaba vivo", lamentó.