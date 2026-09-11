Tierno viral: el divertido momento entre un sacerdote y Simón, un perrito religioso de Colombia
Mientras el cura se dedicaba a orarle a uno de los fieles de su parroquia, Simón demostró que también necesita oración... ¡y extendió su patita!
No, no es otra de las fantasías virales generadas por la inteligencia artificial. El episodio entre el sacerdote Carlos Mario Peña Lopera y un perro llamado Simón fue completamente real y espontáneo, que no tardó en llenar de ternura y reacciones las redes sociales.
Durante una ceremonia religiosa encabezada por cura antes mencionado, un inesperado visitante robó todas las miradas de los presentes. Simón, un perrito que circulaba por el lugar, caminó con total tranquilidad hacia el altar en pleno momento de oración, levantó su patita y se la entregó al sacerdote en un gesto de absoluta confianza.
La escena quedó registrada en video y, en cuestión de horas, el tierno cruce convirtió al animal en el auténtico protagonista de la misa.
La escena no solo generó sonrisas entre los fieles presentes, sino que rápidamente traspasó las paredes del templo para acumular miles de reproducciones en plataformas digitales, donde usuarios de todo el mundo destacaron la docilidad y la calma con la que el canino interrumpió el acto litúrgico.
Casi pareciera que Simón está pidiendo una oración también para él, de la misma manera que Peña Lopera lo hacía con una fiel de la Parroquia Santo Domingo Savio.
El fenómeno de los perros virales en la era digital
Más allá de la anécdota, el impacto de Simón refleja una tendencia constante en el entorno virtual: los perros continúan siendo los grandes catalizadores de empatía y ternura en internet. En un ecosistema digital frecuentemente saturado de noticias complejas, escenas como la de Simón funcionan como un refugio de genuina inocencia.
La espontaneidad con la que los animales interactúan con el mundo humano nos conecta con la pureza del afecto sin filtros, recordándonos la capacidad única que tienen las mascotas para transmitir paz y unir a las personas a través de un simple gesto.
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