Empieza el juicio por el crimen del trader Fernando Pérez Algaba: hay tres imputados

En este primer juicio serán juzgados Pilepich y Vargas, señalados como los presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato, además de Matías Gil, acusado de colaborar en la ejecución del plan. Paralelamente, la Justicia ya resolvió que el resto de los imputados, entre ellos un excomisario y la mujer que habría alojado a Pilepich durante su fuga, enfrenten un segundo proceso por delitos vinculados al encubrimiento y al traslado del cadáver.

Los imputados planificaron el ocultamiento de los restos de Pérez Algaba

Para concretar el encuentro con Pérez Algaba, los acusados recurrieron presuntamente a una maniobra destinada a generar confianza y convencerlo de asistir a una reunión donde, supuestamente, se resolvería el conflicto económico existente. En ese contexto aparece mencionada Flavia Bomrad, señalada como colaboradora en la organización del engaño.

La acusación sostiene que intervino para "facilitar la realización de un acto jurídico en la escribanía ‘Cerrato’ de la ciudad de Castelar entre la víctima y Pilepich a fin de que el primero de los nombrados creyera que el último cumpliría con el pago de una deuda que poseía con él y de esta manera se desplazase hacia 'Renacer'", sitio donde finalmente ocurrió el crimen.

fernando perez algaba

Convencido de que cobraría el dinero que le adeudaban, Pérez Algaba se dirigió hasta ese predio ubicado en General Rodríguez. Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, una vez allí fue sorprendido por los agresores, quienes le dispararon por la espalda en dos oportunidades cuando se encontraba completamente indefenso. Tras provocar su muerte, los responsables habrían puesto en marcha un plan para ocultar el crimen y dificultar la identificación de los autores.

La causa sostiene que, luego del homicidio, los involucrados desmembraron el cuerpo del empresario y distribuyeron los restos en distintos recipientes, entre ellos una valija roja, una mochila y bolsas de consorcio. Días más tarde, entre el 23 y el 25 de julio de 2023, esos elementos fueron encontrados por distintas personas en las aguas del Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge, lo que dio inicio a una investigación que rápidamente tomó relevancia nacional por las características del caso.

La desaparición de Pérez Algaba había sido denunciada inicialmente por la propietaria del departamento que alquilaba temporalmente en Ituzaingó. Al ingresar al inmueble, la Policía encontró el equipaje preparado del empresario, quien tenía previsto viajar hacia España el mismo día en que, según la acusación, fue asesinado. Con el inicio del debate oral, la Justicia buscará esclarecer definitivamente uno de los crímenes más impactantes de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.