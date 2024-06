Represión y violencia en el Congreso: gases, piedras, balas de gola y bombas molotov

represion congreso Represión en pleno debate de la Ley Bases

Asimismo, la Gendarmería generó una cortina de humo mientras le pegaban a los distintos manifestantes quienes resultaron heridos. Por otro lado, también los distintos periodistas de C5N de "Argenzuela" resultaron afectados por los gases lacrimógenos al igual que cinco diputados afectados por el gas pimienta que lanzaron los oficiales.

Por su parte, también el equipo de seguridad de la ministra Bullrich apuntó contra una jubilada con gas pimienta y pasándole por arriba. En cuanto a los senadores continuaron, más allá de verse afectados por este protocolo impuesto por la Ministra de Seguridad, debatiendo la Ley Bases. Aún así, intentaron frenar su debate para ayudar a la gente, en específico a los más afectados.

represión6.jpeg FOTO: Ignacio Petunchi.

Una jubilada fue atacada con gas pimienta luego de que se le cayera su celular

A lo largo de la jornada, diversos momentos tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso que se viralizaron rápidamente en redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Uno de ellos fue el tremendo episodio que una jubilada vivió con dos gendarmes.

Según contó la señora, se le había caído el celular y una gendarme estaba intentando alcanzárselo, cuando de pronto otro efectivo llenó de gas pimienta su rostro, sin motivo aparente.

Al ser consultado por Lautaro Maislin de C5N, la mujer dijo: "Quiero recuperar mi celular, porque me empujaron y se me cayó el celular. Yo dije 'mi celular, por favor, mi celular', y una gendarme se agachó y me lo iba a alcanzar, y cuando me lo iba a alcanzar un compañero de ella me tiró gas a los ojos", relató. Tras este duro momento que tuvo que vivir esta señora mayor, se pudo saber que logró recuperar su teléfono móvil.