Conmoción en Sierra de la Ventana: murió de un infarto en el debut de su programa de streaming
Se trata de Pablo Víctor Balario, un periodista de 49 años que se descompensó mientras estrenaba su ciclo en Comadreja TV. Todos los detalles.
Una jornada que prometía ser de celebración para los medios regionales terminó de manera trágica en el sudoeste bonaerense. Pablo Víctor Balario, de 49 años, murió de un paro cardíaco justo en el momento en que encabezaba el lanzamiento de su programa de streaming, en Comadreja TV.
La iniciativa, pensada como una señal con programación ininterrumpida orientada al entretenimiento y la actualidad, tuvo su primera emisión al comienzo de la semana sobre las 20:30. Transcurrida unos noventa minutos de aire, mientras compartía el estudio y la charla con dos compañeros, el creador de la plataforma sufrió un repentino colapso.
A pesar de la rápida asistencia y su traslado de urgencia hacia el centro de salud de la localidad (el Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya), el personal sanitario no logró reanimarlo.
Originario de la Capital Federal, Balario se había instalado hace una década en la zona —iniciando su estadía en Villa Ventana y afincándose luego en Sierra de la Ventana— tras haber superado un episodio cardíaco previo en la gran ciudad, buscando justamente un ritmo de vida más apacible. Durante su estancia en el lugar se transformó en una figura muy valorada del ámbito periodístico local, teniendo un rol muy activo en la cobertura de la vida cotidiana y los eventos de la región.
Conmoción en Sierra de la Ventana: así despidieron en redes a Pablo Balario
Desde Comadreja TV lanzaron un sentido mensaje tras el abrupto fallecimiento del periodista: "No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota".
Y añadieron: "Pero este sueño, el de Comadreja, no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos este camino".
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