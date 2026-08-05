Conmoción en Sierra de la Ventana: murió de un infarto en el debut de su programa de streaming

Originario de la Capital Federal, Balario se había instalado hace una década en la zona —iniciando su estadía en Villa Ventana y afincándose luego en Sierra de la Ventana— tras haber superado un episodio cardíaco previo en la gran ciudad, buscando justamente un ritmo de vida más apacible. Durante su estancia en el lugar se transformó en una figura muy valorada del ámbito periodístico local, teniendo un rol muy activo en la cobertura de la vida cotidiana y los eventos de la región.