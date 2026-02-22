La influencer libertaria Marilú, que se burlaba de despedidos, denunció ser víctima de una estafa inmobiliaria

Un perfil marcado por la polémica

La fama de Marilú en el ecosistema digital libertario se consolidó a través de videos donde cuestionaba duramente a la oposición. No obstante, su momento de mayor exposición —y controversia— ocurrió cuando se filmó en la puerta de una de las oficinas de la AFIP para burlarse de los despidos masivos en el organismo.

Aquel episodio fue duramente repudiado por diversos sectores, dado que en una de las sedes mencionadas por el ajuste estatal, un joven trabajador había intentado quitarse la vida, lo que generó un fuerte debate sobre los límites del humor político y la empatía en las redes sociales.

Este domingo, la influencer se convirtió nuevamente en tendencia, aunque esta vez por haber quedado en el lugar de víctima ante la inseguridad digital en el mercado inmobiliario, un problema creciente que no distingue afinidades políticas.