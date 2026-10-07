Córdoba: está preso por el femicidio de su expareja y descubrieron que abusó de dos menores

Femicidio en Córdoba: los antecedentes del asesino y un nuevo dato estremecedor

El femicidio ocurrió dentro de una vivienda en la localidad de Santa María de Punilla

El caso reveló los antecedentes de violencia de Braudaco. Al momento del femicidio, el acusado estaba cumpliendo una condena de dos años y seis meses de prisión condicional dictada en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje por los delitos de coacción y daño calificado.

Esa sentencia se había originado a raíz de una denuncia presentada por la madre de Rocío Gómez e incluía reglas de conducta y medidas de restricción que el acusado tenía que cumplir mientras permanecía en libertad.

A esto se le suma un reciente dato que estremece y que derivó en otra causa penal en su contra: según la Justicia, el hombre habría abusado de dos menores de su círculo cercano en varias oportunidades.

Con motivo de preservar la identidad de las víctimas, no se revelaron datos filiatorios, de edad ni sobre la cercanía del vínculo con el agresor. Sí trascendió, según publicó el diario La Voz, es que las víctimas son del entorno de Braudaco.

La investigación quedó en manos de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien también lleva adelante la causa por el femicidio. A los delitos de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, se le sumó ahora la acusación por abuso sexual reiterado agravado por el vínculo.