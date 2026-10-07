Córdoba: está preso por el femicidio de su expareja y descubrieron que abusó de dos menores
Maximiliano Braudaco asesinó a puñaladas a Rocío Belén Gómez. Ya tenía una condena por violencia familiar y la investigación arrojó un dato que estremece.
La investigación por el femicidio de Rocío Belén Gómez, la mujer de 25 años asesinada en la localidad de Santa María de Punilla, Córdoba, sumó en las últimas horas un dato estremecedor: Maximiliano Braudaco, su expareja, femicida y padre de su hija, habría abusado de dos menores de su entorno en varias oportunidades.
El caso se remonta al lunes 20 de julio, horas después de la final de Mundial 2026, cuando Gómez fue asesinada de varias puñaladas dentro de una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en Santa María de Punilla. De acuerdo con los datos arrojados por la autopsia, la víctima sufrió “un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas punzantes, presuntamente ocasionadas con un arma blanca”.
Según la reconstrucción de los investigadores, las tres hijas de Rocío, de 9, 6 y 2 años, estaban presentes en el domicilio al momento del crimen. Las dos mayores intentaron frenar al agresor, pero no lo lograron. Durante el episodio, la madre de Rocío consiguió escapar de la vivienda para pedir ayuda. Cuando regresó, encontró a su hija ya sin vida.
Tras cometer el femicidio, Braudaco se dio a la fuga, pero poco después se cruzó con un vecino que advirtió que tenía una mano ensangrentada y le preguntó qué había ocurrido. "¿Por qué tenés sangre en la mano?", le consultó. Según su testimonio, el detenido respondió de manera directa: "Apuñalé a Rocío".
Con esa información, la Policía de Córdoba desplegó un operativo cerrojo gracias al cual logró localizar y detener al acusado a pocas cuadras del lugar del crimen.
Femicidio en Córdoba: los antecedentes del asesino y un nuevo dato estremecedor
El caso reveló los antecedentes de violencia de Braudaco. Al momento del femicidio, el acusado estaba cumpliendo una condena de dos años y seis meses de prisión condicional dictada en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje por los delitos de coacción y daño calificado.
Esa sentencia se había originado a raíz de una denuncia presentada por la madre de Rocío Gómez e incluía reglas de conducta y medidas de restricción que el acusado tenía que cumplir mientras permanecía en libertad.
A esto se le suma un reciente dato que estremece y que derivó en otra causa penal en su contra: según la Justicia, el hombre habría abusado de dos menores de su círculo cercano en varias oportunidades.
Con motivo de preservar la identidad de las víctimas, no se revelaron datos filiatorios, de edad ni sobre la cercanía del vínculo con el agresor. Sí trascendió, según publicó el diario La Voz, es que las víctimas son del entorno de Braudaco.
La investigación quedó en manos de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien también lleva adelante la causa por el femicidio. A los delitos de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, se le sumó ahora la acusación por abuso sexual reiterado agravado por el vínculo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario