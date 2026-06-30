Córdoba: investigan un femicidio seguido de suicidio tras el hallazgo de dos cuerpos

femicidio morteros cordoba Los cuerpos fueron encontrados en la cocina de la vivienda. Foto: El Tiempo de Morteros.

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a que Natalia Delso fue asesinada mediante un golpe contundente y que, posteriormente, Juan Galván se habría quitado la vida.

Entre ambos, no existían antecedentes de denuncias previas por violencia. Sin embargo, se confirmó que Galván había recuperado su libertad recientemente, tras cumplir una condena por lesiones graves calificadas y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, en una causa iniciada en 2022 por otra expareja. Este dato refuerza la línea investigativa sobre el contexto de violencia que rodeaba al presunto agresor.

La causa penal en la que Galván fue condenado incluyó episodios de agresión física, y su libertad se encontraba sujeta a condiciones judiciales. La Fiscalía evalúa si existían medidas de restricción vigentes o controles sobre sus movimientos que pudieran haber prevenido el desenlace.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Policía Científica y el fiscal de instrucción de Morteros, Francisco Payges. Los investigadores trabajan para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda antes del hallazgo que conmocionó a la ciudad de Morteros.