Córdoba: investigan un femicidio seguido de suicidio tras el hallazgo de dos cuerpos
El hombre había cumplido una condena por lesiones contra otra joven. La principal sospecha es que asesinó a su expareja y luego se quitó la vida.
El hallazgo de dos cuerpos en una casa de la localidad de Morteros, Córdoba dejó al descubierto un presunto caso de femicidio seguido de suicidio. Natalia Delso, de 38 años, y su ex pareja Juan Galván, de 46, fueron hallados en una vivienda de la calle Beiró al 600, en el barrio Urquiza. El caso está bajo la órbita del fiscal de instrucción Francisco Payges y ha generado conmoción entre los vecinos y familiares de las víctimas.
El hecho ocurrió este lunes a la tarde en un domicilio ubicado en Beiró al 600, en barrio Urquiza. Según los medios locales, la mujer había salido de su casa durante la mañana y, tras varias horas sin noticias, sus familiares fueron hasta la vivienda del hombre, ingresaron por una puerta trasera y encontraron los cuerpos. De inmediato, dieron aviso a la Policía de Córdoba.
La zona fue rápidamente preservada por las autoridades, mientras Policía Científica y personal judicial trabajaron durante toda la tarde en la recolección de pruebas y el relevamiento de la escena. El fiscal Payges supervisó personalmente las actuaciones, con el objetivo de esclarecer la mecánica de los hechos y determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió la muerte de ambas personas.
La principal hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a que Natalia Delso fue asesinada mediante un golpe contundente y que, posteriormente, Juan Galván se habría quitado la vida.
Entre ambos, no existían antecedentes de denuncias previas por violencia. Sin embargo, se confirmó que Galván había recuperado su libertad recientemente, tras cumplir una condena por lesiones graves calificadas y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, en una causa iniciada en 2022 por otra expareja. Este dato refuerza la línea investigativa sobre el contexto de violencia que rodeaba al presunto agresor.
La causa penal en la que Galván fue condenado incluyó episodios de agresión física, y su libertad se encontraba sujeta a condiciones judiciales. La Fiscalía evalúa si existían medidas de restricción vigentes o controles sobre sus movimientos que pudieran haber prevenido el desenlace.
En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Policía Científica y el fiscal de instrucción de Morteros, Francisco Payges. Los investigadores trabajan para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda antes del hallazgo que conmocionó a la ciudad de Morteros.
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