Córdoba: un hombre se enfrentó a un ladrón para evitar un robo en su casa y murió de un paro cardíaco
Ocurrió en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. La víctima tenía 40 años y falleció mientras forcejeaba con el delincuente.
Un intento de robo ocurrido durante la noche de este martes en la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita, terminó en tragedia cuando un hombre de 40 años falleció tras enfrentar al delincuente que había ingresado a su vivienda.
Todo habría comenzado cuando la víctima escuchó una serie de ruidos en el interior de la propiedad, lo que lo llevó a revisar las cámaras de seguridad. Así, constató la presencia de un ladrón e intentó echarlo del lugar.
Tras la alerta, él y su hermano salieron a perseguir al sospechoso y se produjo un forcejeo con el ladrón. En medio de la situación, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en el lugar.
De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la causa quedó a cargo de la Fiscalía de Río Tercero. Asimismo, las primeras pericias confirmaron que el ladrón no robó ningún objeto de la vivienda, luego de que se escapara segundos después de la muerte de uno de los habitantes de la casa.
Cuatro ladrones intentaron forzar el portón de una casa en La Plata y la familia los echó a los gritos
Una familia de La Plata pasó un instante de extrema tensión cuando cuatro ladrones intentaron entrar en su casa para robar. Los dueños de la vivienda oyeron ruidos en el portón y terminaron echando a los delincuentes a los gritos, frustrando el ataque que, sin embargo, quedó filmado.
El hecho ocurrió el martes en una vivienda ubicada en 27 y 417 de Villa Elisa, la dueña de la casa contó que escucharon ruidos raros que provenían de la parte delantera de la casa. Los primeros intentos de entrar apenas se escucharon, pero los delincuentes empezaron a patear literalmente el portón de hierro para forzarlo y la intrusión se volvió evidente.
"Con tanto ruido abrimos la ventana y empezamos a gritar para que se fueran", detalló la mujer en diálogo con 0221.com.ar. Fue entonces que los ladrones decidieron emprender la fuga y abandonaron la esquina, todo mientras una cámara de seguridad instalada en una casa vecina captaba la secuencia de inseguridad.
La escena muestra a dos hombres que llegan en igual cantidad de motos, previo al arribo de otros dos que lo hacen a pie. Estos últimos intentan forzar el portón para abrirlo y como no pueden, se suma el resto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario