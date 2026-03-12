Córdoba: un hombre se enfrentó a un ladrón para evitar un robo en su casa y murió de un paro cardíaco

Una familia de La Plata pasó un instante de extrema tensión cuando cuatro ladrones intentaron entrar en su casa para robar. Los dueños de la vivienda oyeron ruidos en el portón y terminaron echando a los delincuentes a los gritos, frustrando el ataque que, sin embargo, quedó filmado.

El hecho ocurrió el martes en una vivienda ubicada en 27 y 417 de Villa Elisa, la dueña de la casa contó que escucharon ruidos raros que provenían de la parte delantera de la casa. Los primeros intentos de entrar apenas se escucharon, pero los delincuentes empezaron a patear literalmente el portón de hierro para forzarlo y la intrusión se volvió evidente.

"Con tanto ruido abrimos la ventana y empezamos a gritar para que se fueran", detalló la mujer en diálogo con 0221.com.ar. Fue entonces que los ladrones decidieron emprender la fuga y abandonaron la esquina, todo mientras una cámara de seguridad instalada en una casa vecina captaba la secuencia de inseguridad.

La escena muestra a dos hombres que llegan en igual cantidad de motos, previo al arribo de otros dos que lo hacen a pie. Estos últimos intentan forzar el portón para abrirlo y como no pueden, se suma el resto.