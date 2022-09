Córdoba: discutieron por un roce con los autos y lo mató de un puntazo al pecho

“No hay palabras para explicar el dolor y hacernos entender lo que sucedió. Es una pesadilla”, explicó Cecilia, prima de Martín, el hombre que murió apuñalado. La mujer contó que escuchó gritos y pensó que era un robo. Cuando salió a la calle, en ese momento, ve a la víctima que pide que llamen a una ambulancia porque estaba herido.

Cecilia relató que vio el auto de Martín que estaba parado en la esquina de su casa con las puertas abiertas y que atrás del auto de su primo había un vehículo blanco que se va. “Cuando me acerco, corro el auto de Martín y veo que atrás había un tenedor y una faca de un cuchillo tirados en el piso”, relató Cecilia.

“Unos chicos me dijeron que habían visto al hombre que lo había apuñalado con un cuchilloy se había escapado”, señaló Cecilia en declaraciones televisivas. El agresor fue detenido a las pocas horas. “Nos enteramos que estaba detenido pero no hay consuelo. Esta personas no nos va a devolver a Martín. No podemos entender el grado de violencia. Arruinó una vida”, sostuvo Cecilia.