Córdoba: el gesto de un comerciante con su delivery a quien le robaron la moto

El hombre había empezado a hacer envíos después de quedarse sin trabajo y estaba contento con su nuevo empleo hasta que ocurrió el robo.

Eduardo decidió ayudarlo y pronto la historia se hizo viral. “Tengo un dinero guardado y lo voy a utilizar para comprar la moto de vuelta porque no me ha fallado y creo que se lo merece”, contó y agregó que no lo va a “dejar en banda” y que lo ayudará “en lo que pueda”.

delivery robo

“Le dije que no le correspondía, pero quiere hacerlo. Estoy muy contento y agradecido”, dijo Damián, padre dedos hijas.

Además contó que en este trabajo siente que lo tratan como una persona y no como “un número más”, como ocurría en la “empresa grande” donde trabajaba.