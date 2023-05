Córdoba: habló el hombre al que confundieron con el dueño de una verdulería y lo balearon en el cuello

Los ladrones se llevaron la caja registradora con la recaudación pero, antes de irse, el delincuente que lo mantenía reducido en el piso, le disparó en el cuello.

Alberto estuvo una semana internado por una herida de arma de fuego en el cuello con compromiso vascular y fractura de vértebra cervical. Este lunes finalmente le dieron el alta y contó lo sucedido.

Qué dijo el hombre baleado en el cuello en una verdulería de Córdoba

hombre baleado en el cuello

“Me siento bien gracias a Dios, esto acá disfrutando de mi casa, no veía la hora de que me dieran el alta”, expresó con la voz afectada por el disparo.

“No me puedo movilizar mucho, estoy con ganas de trabajar pero hay que esperar”, contó Alberto, quien lleva un cuello ortopédico.

Sobre el ataque, recordó: “Con mi señora íbamos todos los días a las ocho de la mañana a buscar la verdura. Yo estaba dentro de la camioneta tranquilo, y pasó eso. No recuerdo nada, solo que estaba adentro y no recuerdo más nada. Me desperté y vi el techo del hospital”.

IMÁGENES SENSIBLES Así balearon en el cuello a Alberto

baleado verduleria

"Fue casi un milagro. No podía creer que iba a pasar. He visto un montón de casos pero nunca pensé que me iba a tocar a mi”, expresó sobre el hecho de inseguridad.