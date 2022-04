Insólito error en Córdoba: lo operaron de la rodilla equivocada

El hombre aseguró que no puede arrodillarse, ponerse las zapatillas ni siquiera manejar el auto. Hasta tuvo que adaptar el baño de su casa. Desde que fue víctima de un grave error de los médicos, ya no lo puede hacer: “He perdido mucha plata. Mi vida cambió muchísimo”.

“Prácticamente me quitaron la vida, no puedo hacer más nada y me tiene mal de la cabeza”, contó. Su esposa denunció que desde la clínica “no reconocen el daño que le han hecho”.