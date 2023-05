Córdoba: le hizo RCP a un chico atacado por una patota y lo salvó

Tras la brutal golpiza, una chica lo asistió y le salvó la vida. “Le hice RCP a un chico que le patearon la cabeza a la salida del estadio y después de 10 minutos logré que se despertara, no se imaginan lo que fue y cómo me siento”, escribió Trinidad, de 23 años, en su cuenta de Twitter, minutos después del episodio.

El tuit que publicó la joven junto a un video del momento en que le hacía RCP a la víctima se convirtió en viral en poco tiempo y llegó a la familia de Berón que le agradeció su rápida intervención. “Hola, es mi hermano al que salvaste hoy. Gracias a Dios y a ti está bien en casa”, escribió Lorena.

En diálogo con El Doce TV, Trinidad comentó: "me acordé de Fernando Báez Sosa, fue lo único que se me vino a la mente. Lo vi y se me apareció la imagen de Fernando. Fue un impulso. Por dentro me dije: ‘No habrá otro Fernando’".

Ángel fue trasladado por sus propios amigos al Hospital del Noreste Elpidio Torres, donde permaneció internado varias horas en observación y ya recibió el alta, y se realizó la denuncia correspondiente.