Les desvalijó la casa, se llevó hasta los pollos de la heladera y los amenazó con un palo

“Nos cortaron los cables de los electrodomésticos que no se pudieron llevar, se llevaron las herramientas que usa mis esposo todos los días para ir a trabajar, la garrafa, los parlantes, los pollos que tenían en la heladera y hasta los ahorros de sus hijas de 5 y 11 años. Todo nos robaron”, enumeró la mujer en diálogo con El Doce.

No solo les desvalijaron su vivienda, que aún está en plena construcción, sino que Yesica denunció entre lágrimas que al enterarse quién era el responsable fueron a su casa a reclamarle y a pedirle que les devuelva las cosas, pero los recibió con un palo y amenazas. “A mi hija le pegó en el brazo con un palo y nos dijo que íbamos a vivir choreados. En ese momento yo me metí y me pegó con el palo en la cabeza. Tengo tres suturas”, se lamentó.

Más allá de lo material, Yesica aclaró que no les sacaron dinero porque en la casa no había pero expresaron la sensación de miedo e inseguridad que les quedó: “Se metieron a nuestra casa, un lugar que se supone que deberíamos estar seguros y tranquilos. No solo nos robaron nuestras cosas, sino que nos quitaron la paz y la tranquilidad”.

Pese a que el vecino quedó detenido, la familia remarcó que temen que quede en libertad y vuelva a vivir cerca de su domicilio. “Ese hombre tiene muchas causas, siempre se lo llevan preso, pero a los días de nuevo está en libertad”, sostuvo la mujer.