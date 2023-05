"Me deja más tranquilo": el insólito método de un cordobés para que no le roben la bicicleta

De esta manera, Miguel mantiene a salvo su transporte diario, ya que pedalea 40 minutos para asistir a su jornada laboral y 40 minutos para regresar a su hogar.

Colgada del poste la insólita solución para que no le roben

"Como manejo la máquina, voy y vengo por la calle, y no puedo ver todo el tiempo la bici. Si a mí me la roban, directamente me cortan las manos", se sinceró el trabajador de la obra pública, al mismo tiempo que agregó: "Colgarla en el poste me deja más tranquilo porque nadie se va a subir ahí arriba a sacarla".

En este sentido, el ingenioso obrero contó cómo surgió la idea: "Llegué y empecé a pensar si la iba a poder dejar en lo de alguien, pero acá todos trabajan a la mañana. Vi el poste y dije 'sí, acá está la solución'. No puedo andar mirando para todos lados porque en un error puedo terminar chocando a un camión, un auto estacionado o algo así", refirió respecto de su manejo de máquinas de construcción.

En las alturas durante nueve horas, la bicicleta de Miguel está fuera del alcance de los ladrones y, al parecer, también de la mirada desaprobatoria de un agente policial: "En otros lados por ahí algún guardia anda dando vueltas, pero acá no", cerró.