Relatos salvajes en Córdoba: destruyó su auto cuando se lo llevaba la grúa

cordoba rompio el auto por la grua.mp4

A pesar de sus intenciones, las autoridades locales fueron agiles y lograron detenerlo. Tras solicitarle los papeles del coche, comprobaron que no estaba en regla: no tenía seguro ni la autorización necesaria para circular.

Nicolás Molina, director técnico de la ITV, reveló que "cuando se le avisa que se le tiene que retener el vehículo empieza a amenazar con prenderlo fuego". Pero el sujeto fue más allá de una posible amenaza, sacó una pala del baúl y destrozó su Renault 21 gris adelante de todos.

cordoba rompio el auto por la grua (2).mp4

Como el hecho no fue grave, la policía tomó la decisión de no intervenir. Incluso, relataron que no se detuvo al hombre porque "no atentó contra nadie, solo dañó el auto que tenía en su poder".

Finalmente, el auto fue confiscado y se encuentra en el depósito correspondiente. En tanto, el sujeto se llevó sus pertenencias y abandonó el lugar a pie.