Córdoba: tres hombres violaron a una nena de siete años a la que engañaron prometiéndole gatitos

"Le dijeron que tenían gatitos entonces cuando entró le taparon la boca y la acostaron en la cama. Estaban alcoholizados", contó la madre de la nena al canal El Doce de Córdoba.

La casa del hombre, donde ocurrió el abuso sexual agravado, queda a tres cuadras del domicilio de la víctima. Cuando la nena por fin volvió a su hogar le contó todo a su madre.

"Volvió a mi casa y me dijo 'mamá, me violaron'. Me contó que la manosearon y que cuando el dueño de la casa se durmió ella escapó porque los otros se habían ido", relató la mujer.

Madre e hija ya declararon ante la justicia en el Polo de la Mujer de Córdoba, donde se tramita la causa.