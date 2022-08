Una periodista denunció maltrato policial: "Violaron mis derechos fundamentales"

posteo luji aguero

"Ni siquiera me dijeron por qué me estaban deteniendo. Le pregunté si me estaba acusando de robo e irónicamente me respondió que no me estaba acusando de nada y que lo acompañara. Llegamos a una habitación que no está a la vista después de atravesar un pasillo interno de uso del personal del Patio Olmos", agregó en diálogo con El Doce Tv.

Agüero relató que cuando atinó a llamar a una amiga abogada para asesorarse, el policía le gritó que "guardara el celular porque estaba en una requisa". "Recién ahí me informó que estaba en una requisa pero nunca me reveló el motivo de la misma. Tiré al piso la cartera y las camperas. Le dije que las revisara, pero me dijo que una mujer policía iba a hacerlo", manifestó, con indignación.

posteo luji aguero

La comunicadora contó que pasaron 15 minutos hasta que llegó la agente y que, durante ese tiempo, su hijita entró en crisis y llorando decía que "su mamá no era ninguna ladrona". Recién ahí le dijeron de qué se la acusaba: de robar algo y ponerlo en el bolsillo de la campera.

De acuerdo a la denunciante, partir de ahí comenzó la requisa, a lo que definió como "una escena de terror". "Me invitó a pasar a una sala privada con el objetivo de separarme de mi hija. Y le dije que a mi hija no la dejaba con nadie. Pretendía que la dejara con una persona totalmente desconocida que ya había vulnerado mis derechos", contó.