Corrientes: intensifican la búsqueda de Loan "casa por casa" con rastrillajes, perros y drones

En este contexto, María Noguera, madre Loan, dialogó con C5N: "Los adultos que estaban con él, uno el tío y los otros, un amigo del tío y su señora. Lo que dice su tío es que le dio las naranjas y Loan fue a buscar a su papá, que se había quedado en la casa de su mamá".

Al ser consultada sobre si confía en la declaración de las personas que estaban con su hijo, y que continúan demorados, la mujer manifestó: "Confío en lo que cuentan".

En cuanto al trabajo de los investigadores, señaló: "Estamos en un campo, casi no hay casas, y una es la de su abuela. Nosotros no somos de acá, él había venido cuando tenía dos años, no conocía el camino. Ya han rastrillado todo".

"A mi se me ocurre que alguien se lo llevó", afirmó Noguera.

Desde la desaparición de Loan, trabajan en el operativo, que abarca un radio de 8 kilómetros, todos los efectivos de las comisarías cercanas, 100 cadetes de la policía de Corrientes, más de 50 bomberos, buzos, drones, kayaks, vaqueanos y vecinos. En ese contexto, el viernes hallaron a unos 3 kilómetros de la casa de la abuela del menor desaparecido un par de zapatillas que serían las que llevaba puestas y unas naranjas.

