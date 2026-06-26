Corte total en Puente Pueyrredón por una manifestación en el aniversario de la muerte de Kosteki y Santillán

"A 24 años de un crimen de Estado, de un crimen terrible contra Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en un ensañamiento contra un movimiento que fue muy genuino, porque surgió de la desocupación masiva de los noventas y surgió como una idea de organizarse para pelear contra la desocupación, algo que tiene mucha vigencia hoy", había expresado un rato antes el dirigente del Polo Obrero.

"Hoy estamos en un proceso de desindustrialización, de destrucción de la industria. Mucha gente se queda sin laburo. Hoy está el Uber, las aplicaciones o no sé qué... a mí me pasó en los noventas, me tocó ser remisero cuando me echaron del Ferrocarril. Pero no es una salida laboral", señaló el dirigente de izquierda.

Video Corte Puente Pueyrredon 2

"Lo que reclamamos hace 24 años es lo que reclamanos hoy: trabajo genuino, que se desarrolle económicamente la Argentina. Sin eso va a seguir habiendo Puente Pueyrredón, va a seguir habiendo movimiento piquetero y esperemos que no haya más Maxi y Darío", anticipó.

Belliboni y numerosos militantes del Polo Obrero y otras organizaciones políticas y sociales insistieron en su cometido de subir al puente que separa al partido bonaerense de Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires, pero se encontraron con cascos y escudos antidisturbios.

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"Ahora nos vamos a organizar y vamos a movilizarnos al Puente Pueyrredón. Seguimos pidiendo justicia contra los responsables políticos, porque hubo una orden para crimilanizar y masacrar al movimiento piquetero", sentenció Belliboni, para quien "cayeron Maxi y Darío, pero hubo más de 30 heridos de bala en este lugar, podría haber sido una masacre".

"Acá, en la estación, hubo tiros también por Mitre. Había francotiradores las fuerzas conjuntas actuaron durante el Gobierno de Duhalde. Nos parece muy importante que hoy podamos subir porque es una reivindicaciones no sólo para nosotros", recordó.