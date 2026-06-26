Corte total en Puente Pueyrredón por una manifestación en el aniversario de la muerte de Kosteki y Santillán
Efectivos policiales formaron un operativo por la presencia de organizaciones sociales en Puente Pueyrredón a 24 años del crimen de los dos hombres.
Decenas de personas se reunieron este viernes al mediodía sobre el Puente Pueyrredón, en un punto entre las estaciones Hipólito Yrigoyen y la otrora Avellaneda, que hoy lleva los nombres de Kosteki y Santillán justamente en homenaje a los dos hombres que fueron asesinados por miembros de la Policía bonaerense durante una protesta en 2002.
A la memoria de Kosteki y Santillán se le sumó el reclamo actual por la crisis económica, y por eso una mujer que participa de la concentración desde antes de las 11 de la mañana señaló que la protesta es también "un puntito contra el Gobierno nacional, que nos está hostigando por todos lados a los territorios".
El dirigente Eduardo Belliboni le había anunciado al canal C5N que "después de 24 años y de tanta lucha, hay una novedad judicial, que es que no está la Policía y se ha respetado el derecho a manifestación, así que vamos a subir al puente, como corresponde".
Pero sobre el mediodía de este viernes, cuando la columna estaba apenas unos 500 metros sobre el Puente Pueyrredón y ya estaba interrumpido el tránsito en ambas manos, personal de Gendarmería, la Policía y otras fuerzas de Seguridad se presentó por Avenida Mitre para ponerse entre los vehículos y la gente de cara a provincia de Buenos Aires.
"A 24 años de un crimen de Estado, de un crimen terrible contra Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en un ensañamiento contra un movimiento que fue muy genuino, porque surgió de la desocupación masiva de los noventas y surgió como una idea de organizarse para pelear contra la desocupación, algo que tiene mucha vigencia hoy", había expresado un rato antes el dirigente del Polo Obrero.
"Hoy estamos en un proceso de desindustrialización, de destrucción de la industria. Mucha gente se queda sin laburo. Hoy está el Uber, las aplicaciones o no sé qué... a mí me pasó en los noventas, me tocó ser remisero cuando me echaron del Ferrocarril. Pero no es una salida laboral", señaló el dirigente de izquierda.
"Lo que reclamamos hace 24 años es lo que reclamanos hoy: trabajo genuino, que se desarrolle económicamente la Argentina. Sin eso va a seguir habiendo Puente Pueyrredón, va a seguir habiendo movimiento piquetero y esperemos que no haya más Maxi y Darío", anticipó.
Belliboni y numerosos militantes del Polo Obrero y otras organizaciones políticas y sociales insistieron en su cometido de subir al puente que separa al partido bonaerense de Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires, pero se encontraron con cascos y escudos antidisturbios.
"Ahora nos vamos a organizar y vamos a movilizarnos al Puente Pueyrredón. Seguimos pidiendo justicia contra los responsables políticos, porque hubo una orden para crimilanizar y masacrar al movimiento piquetero", sentenció Belliboni, para quien "cayeron Maxi y Darío, pero hubo más de 30 heridos de bala en este lugar, podría haber sido una masacre".
"Acá, en la estación, hubo tiros también por Mitre. Había francotiradores las fuerzas conjuntas actuaron durante el Gobierno de Duhalde. Nos parece muy importante que hoy podamos subir porque es una reivindicaciones no sólo para nosotros", recordó.
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