El dolor de los papás de Fernando Báez Sosa: "Me di cuenta que no están arrepentidos" Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, habló con los medios una vez finalizada la primera jornada del juicio por el crimen de su hijo y sostuvo: "No puedo creer que chicos de la edad de Fer hayan hecho esto, me incomodó mucho que me miraban fijo y no bajaban la mirada".