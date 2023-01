Los padres de Fernando Báez Sosa: "La sentencia de por vida la tenemos nosotros"

Por su parte, Silvino Báez y Graciela Sosa, padres del joven brutalmente asesinado, dialogaron con C5N y pidieron "una justicia ejemplar" para los asesinos de su hijo, es decir, "que sea perpetua para todos para que esto no vuelva a ocurrir y no haya otro 'Fernando'".

En ese sentido, Graciela se refirió al pedido de disculpas por parte de los imputados en la jornada de hoy y sostuvo: "No se les veía arrepentidos, tal vez lloren por lo que les espera, pero no por lo que hicieron". En esta misma línea, respondió sobre si los padres de los jóvenes oriundos de Zárate se habían acercado a dar un pedido de perdón durante el juicio: "En ningún momento se acercaron, pero consideramos que no es necesario que a esta altura los padres de ellos nos pidan disculpas, sería fuera de lugar. Cuanto más lejos estén de nosotros, mejor".

Finalmente, Silvino señaló que vienen "con este dolor a cuesta hace tres años" y que, para ellos, "el dolor toda la vida va a ser igual". Además, remarcó que no hay justicia que les devuelva a Fernando: "por más que la sentencia sea de por vida para ellos, la sentencia de por vida la tenemos nosotros".

Quien también habló con C5N posterior a la última audiencia fue el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, quien afirmó que "la Justicia no está enferma de mediatismo, como dice Hugo Tomei".

Además, utilizó su cuenta de Twitter para referirse al pedido de absolución por parte del abogado defensor: "Nadie se sorprende que ante un hecho aberrante como el asesinato de Fernando haya una condena social y una cobertura mediática. Ahora, que la defensa pida la ABSOLUCIÓN de los 8 acusados cuando hay sobradas pruebas en su contra, eso sí sorprende mucho", destacó en la red social y cerró con el hashtag #JusticiaParaFernando.

El lunes 6 de febrero se conocerá la resolución de los magistrados del TOC Nº1 de Dolores a partir de todo lo expuesto durante 15 audiencias: pruebas, pericias, testigos, declaraciones de los padres de la víctima, las palabras de los padres de los imputados y la de éstos últimos también.

https://twitter.com/FernandBurlando/status/1618675464457064449 Nadie se sorprende que ante un hecho aberrante como el asesinato de Fernando haya una condena social y una cobertura mediática.



Ahora, que la defensa pida la ABSOLUCIÓN de los 8 acusados cuando hay sobradas pruebas en su contra, eso sí sorprende mucho.#JusticiaParaFernando — Fernando Burlando (@FernandBurlando) January 26, 2023