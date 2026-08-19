Crisis de consumo: conocida marca de indumentaria entró en concurso por una deuda de más de $7.000 millones
La razón social detrás de la casa de moda masculina hizo la presentación tras un balance en el que sus deudas aumentaron nueve veces en el último año.
La crisis de consumo afecta no sólo a emprendedores en gastronomía y manufactura sino también a las compañías en la industria textil, incluidas las que tienen 40 años de trayectoria, como le pasó a IGT33 S.A., la razón social detrás de las marcas de moda masculina Rever Pass y Be Rebel.
Esta semana trascendió que la compañía entró en concurso preventivo de quiebra tras plantear su situación ante el fuero Comercial, con un balance en el que sus deudas aumentaron nueve veces en un año hasta superar los $7.000 millones.
Pablo Sonne, CEO de la firma, explicó en declaraciones al sitio Infobae que la crisis de consumo no fue lo único que alteró el funcionamiento de la compañía, que tiene 40 años de trayectoria y su propia planta de producción en la localidad bonaerense de Ricardo Rojas, partido de Tigre.
"Tuvimos que hacer un cambio de matriz, dejar de tener una matriz productiva para adaptarnos a una de producto importado. Cuando se abre la importación, empezamos la readaptación, porque Rever Pass no deja de ser una marca que compite con el mercado internacional", esgrimió Sonne.
Es que el público que antes se volcaba a las marcas Rever Pass o Be Rebel hoy compra en plataformas como Temu o Shein, que mandan desde China productos de calidad diversa y precios convenientes en tiempos de crisis económica.
La competitividad de la industria textil quedó en jaque, y en el caso de IGT33 S.A. la crisis actual empezó a gestarse en 2024 porque bajó el consumo y subió el costo de producción, entre otros motivos.
Por ejemplo, las ventas cayeron casi un 24% entre los ejercicios 2024 y 2025, de $15.475 millones a $11.814 millones, y la ganancia bruta se redujo de $8.962 millones a $5.678 millones.
En ese mismo período los gastos de comercialización y administración sumaron $8.567 millones, y el resultado financiero dio una pérdida de $1.200 millones.
El ejercicio cerrado en noviembre de 2025 terminó con un saldo pendiente de $4.365 millones, y la compañía ya había registrado una pérdida de $515 millones entre 2023 y 2024.
Durante todo este tiempo la compañía recurrió créditos bancarios para cubrir los gastos de su estructura (planta en Rojas, personal, locales y más), y Sonne reconoció que "vas teniendo un déficit, necesidades financieras".
"Las tasas empezaron a irse por las nubes. El concurso es una herramienta en donde tratás de llegar a un entendimiento con tus acreedores", expresó.
Hoy en día el pasivo de IGT33 S.A. está compuesto por una deuda bancaria de unos $3.276 millones, de los cuales $2.264 millones se le deben al Banco Nación y $866 millones, al Banco Provincia.
También existe una deuda fiscal por $975 millones y una de $1.725 millones en concepto de obligaciones previsionales y compromisos laborales, sindicales y con proveedores.
Mientras Sonne ya tiene la mente puesta en la colección de verano, que saldrá a la venta "con precios muy competitivos", los cheques emitidos por la compañía al 31 de mayo ya rebotan en el mercado, lo que derivó en embargos contra la sociedad.
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