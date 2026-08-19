Crisis de consumo: conocida marca de indumentaria entró en concurso por una deuda de más de $7.000 millones

La competitividad de la industria textil quedó en jaque, y en el caso de IGT33 S.A. la crisis actual empezó a gestarse en 2024 porque bajó el consumo y subió el costo de producción, entre otros motivos.

Por ejemplo, las ventas cayeron casi un 24% entre los ejercicios 2024 y 2025, de $15.475 millones a $11.814 millones, y la ganancia bruta se redujo de $8.962 millones a $5.678 millones.

En ese mismo período los gastos de comercialización y administración sumaron $8.567 millones, y el resultado financiero dio una pérdida de $1.200 millones.

El ejercicio cerrado en noviembre de 2025 terminó con un saldo pendiente de $4.365 millones, y la compañía ya había registrado una pérdida de $515 millones entre 2023 y 2024.

Durante todo este tiempo la compañía recurrió créditos bancarios para cubrir los gastos de su estructura (planta en Rojas, personal, locales y más), y Sonne reconoció que "vas teniendo un déficit, necesidades financieras".

"Las tasas empezaron a irse por las nubes. El concurso es una herramienta en donde tratás de llegar a un entendimiento con tus acreedores", expresó.

Hoy en día el pasivo de IGT33 S.A. está compuesto por una deuda bancaria de unos $3.276 millones, de los cuales $2.264 millones se le deben al Banco Nación y $866 millones, al Banco Provincia.

También existe una deuda fiscal por $975 millones y una de $1.725 millones en concepto de obligaciones previsionales y compromisos laborales, sindicales y con proveedores.

Mientras Sonne ya tiene la mente puesta en la colección de verano, que saldrá a la venta "con precios muy competitivos", los cheques emitidos por la compañía al 31 de mayo ya rebotan en el mercado, lo que derivó en embargos contra la sociedad.