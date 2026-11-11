Así fue el emotivo recibimiento de cientos de miles de fieles al papa León XIV en Luján

Corte total en el Acceso Oeste por la misa del papa León XIV en Luján

En el marco de la misa que dará el papa León XIV este miércoles en Luján, provincia de Buenos Aires, el Acceso Oeste -que conecta PBA con la ciudad de Buenos Aires- tendrá un corte total en ambos sentidos de circulación a partir de las 00. En este contexto, se espera una jornada caótica en cuanto al tránsito ya que la restricción durará más de 10 horas, hasta que finalice la presentación del Santo Padre.

La interrupción, que se mantendrá al menos hasta las 10 -hora en la que comenzará la misa- responde a la organización de las actividades previstas para la jornada y afectará la circulación habitual de los vehículos que utilizan esta conexión para trasladarse entre ambos puntos. El corte alcanza a toda la traza de la autopista, con lo cual los conductores que usualmente utilicen este trayecto deberán cambiar de recorrido.

Desvíos y cortes de acceso a Luján

Según el cronograma de la Municipalidad de Luján, hasta el martes 10 de noviembre a las 12 el ingreso a la ciudad por las distintas rutas y la Autovía 7 funcionará con normalidad. Desde ese momento comenzarán los controles y desvíos para ordenar la llegada de los visitantes.

En la Autovía 7 desde la Ruta 6, habrá un corte en el cruce de ambas vías y los vehículos serán desviados hacia Open Door y Colonia Cabred, donde funcionarán estacionamientos. En sentido Junín-Luján, el corte estará ubicado en Cortínez.

Rutas afectadas por el operativo de tránsito

En la intersección de la Ruta 6 y la Ruta 192, los conductores serán derivados hacia Open Door y Colonia Cabred. La Vieja Ruta 7 y la Ruta 34 tendrán cortes en la Ruta 6, con desvíos hacia los estacionamientos habilitados en esas localidades.

También habrá una restricción sobre la Ruta 47, a la altura de la Ruta 5, y un corte en la Ruta 5 a la altura de Jáuregui. En estos dos últimos casos, los visitantes deberán continuar a pie desde las zonas de estacionamiento.

Trenes con mayor frecuencia para llegar a Luján

La Municipalidad recomendó utilizar el transporte público para trasladarse hasta la ciudad. Como parte del operativo, las líneas ferroviarias Sarmiento y San Martínofrecerán servicios con mayor frecuencia para facilitar el viaje de los asistentes a la misa frente a la basílica de Luján.