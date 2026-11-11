Visita del Papa a la cárcel de Devoto: los regalos que los reclusos le dieron al papa León XIV
Previo al cierre del único penal federal en la Ciudad de Buenos Aires, el Papa se reunió con 69 reclusos.
Durante su último día en la Argentina, el papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y les pidió a los detenidos que encontraran en la fe un camino para reconstruir su vida. Así, sostuvo que el paso por la cárcel podía ser “una oportunidad para empezar de nuevo”, incluso para quienes atravesaban experiencias de dolor, fracaso o culpa.
Durante la visita los presos le regalaron al Papa trabajos manuales y objetos elaborados en los talleres y cooperativas de los penales, como símbolo de fe, esfuerzo y del camino de reinserción.
Tres de los 69 reclusos brindaron su testimonio cómo el acercamiento a la Iglesia transformó sus vidas tras atravesar problemas de adicción que los alejaron de sus familias y, en como consecuencia, incurrieron en delitos que los llevaron a sus detenciones.
León XIV agradeció a los internos por compartir sus testimonios y les propuso una reflexión sobre “la experiencia del límite”, una condición que, sostuvo, todos los seres humanos tienen en común. "La sociedad muchas veces presenta todo lo que es un límite a la incapacidad, la enfermedad, la ancianidad, el sufrimiento, pero límites como si fueran un defecto que hay que corregir presentándonos un abanico de posibilidades en las que de algún modo seríamos presuntamente inmortales", expresó.
Durante su mensaje, el Pontífice advirtió sobre algunas expresiones negativas de esa búsqueda de omnipotencia, como “la sensación de omnipotencia que provoca la droga”, “el falso poder que viene del dinero fácil”, “la cobarde seguridad que otorga ejercer la violencia sobre los más débiles” y “la impunidad que es fruto de la corrupción”.
El Papa pidió que las cárceles sean "ambientes más humanos" y favorezcan la reinserción de los presos
"Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados", expresó el papa León XIV, quien deseó que la cárcel pueda ser "un ambiente más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad".
Y concluyó: "A las autoridades y a toda la sociedad de Argentina quisiera decirles que es precisamente en nuestro ser limitados donde encuentran lugar la compasión, la sincera preocupación ante las necesidades de los demás, la generosidad. Somos parte de la misma familia humana: acompañemos a niños y jóvenes. Cuidémoslos para que no caigan en las redes de la criminalidad. Que la bendición de Dios todopoderoso esté con ustedes y permanezca para siempre. Amén".
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