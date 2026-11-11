Visita del Papa a la cárcel de Devoto: los regalos que los reclusos le dieron al papa León XIV

El Papa pidió que las cárceles sean "ambientes más humanos" y favorezcan la reinserción de los presos

"Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados", expresó el papa León XIV, quien deseó que la cárcel pueda ser "un ambiente más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad".

Y concluyó: "A las autoridades y a toda la sociedad de Argentina quisiera decirles que es precisamente en nuestro ser limitados donde encuentran lugar la compasión, la sincera preocupación ante las necesidades de los demás, la generosidad. Somos parte de la misma familia humana: acompañemos a niños y jóvenes. Cuidémoslos para que no caigan en las redes de la criminalidad. Que la bendición de Dios todopoderoso esté con ustedes y permanezca para siempre. Amén".