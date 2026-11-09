El papa León XIV en la Catedral: homenaje a San Martín y reconocimiento a los obispos Angelelli y Pironio

"Hemos sido enviados para anunciar la buena nueva"

Sobre el tramo final de la ceremonia litúrgica en Plaza de Mayo, el Santo Padre renovó el mandato misionero para el Episcopado y los agentes pastorales de las distintas diócesis:

"Hemos sido enviados para anunciar la buena nueva, sigamos promoviendo la formación", concluyó León XIV, dando por finalizada la celebración de Vísperas que marcó el broche de oro para la agenda oficial de este lunes feriado en la Capital Federal.