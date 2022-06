Viviana Saccone chicaneó a un chef que la escrachó por un canje

Y agregó: “Te propongo, si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajas y te lo promociono sin ningún problema. A mí me ofrecen canjes de todo tipo todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda”.

https://twitter.com/ViviSaccone/status/1538992892903030784 Hola @dlipo77 a quien no conocía hasta hoy. Entiendo q escracharme a mí, en lugar de hacerlo con quien se comunicó con vos supuestamente en mi nombre, sea porque te es más redituable a nivel prensa. En fin, cada quien se maneja con las armas que tiene(+) — Viviana Saccone (@ViviSaccone) June 20, 2022

Dada la repercusión que tuvo este mensaje, Liporace -que estuvo al frente de la cocina de la Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri- no dudó en confrontarla.

“No estimada, no necesito promocionarme con vos, no sos estrella de Hollywood. Yo puse el mensaje de una persona que escribió de parte tuya, si no es verdad escribirle a ella”, arremetió. Y, molesta por el tono de ese comentario, Saccone también remató con una chicana: “Ah, perdón! ¿Tu restaurante es en Hollywood!? Pensé que era acá”.

Después de quedar envueltos en una polémica inesperada, Viviana Saccone le explicó al chef Dante Liporace cómo se generan algunos de los acuerdos que consiguen las personas del ambiente artístico.

“Hay mucha gente que trabaja de arreglar canjes de todo tipo con famosos. Es la nueva forma de promocionar que nació a partir de las redes sociales. A vos puede no interesarte. Y con negarte a hacerlo y/o pedirle a quien te llamó que no lo haga más, bastaría”, sostuvo en uno de sus tuits.

El argumento no le pareció suficiente a Dante, que se limitó a acotar: “Nosotros estamos totalmente en contra del canje, Viviana”.