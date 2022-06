¿Es bueno para la salud comer placenta?

Según una investigación de la American Journal of Obstetrics and Gynecology en Estados Unidos, no existía ningún beneficio observable para la madre.

El Journal of Midwifery Women’s Health descartó que esta práctica ayude con la depresión post-parto en las madres, aumente los niveles de energía, sea un suplemento de hierro, o refuerce el vínculo madre e hijo, como se ha dicho en otros artículos anteriormente.

Por lo tanto, no existe alguna base científica que respalde este hábito, aunque tampoco hay evidencia que tenga efectos secundarios consumir la placenta.

Los motivos por los que las madres se comen este órgano es porque es una práctica que ha pasado de generación en generación, en el hecho de que antiguamente los mamíferos se alimentan de la placenta tras dar a luz, como un comportamiento de defensa frente a los depredadores.