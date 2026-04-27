Horror en Recoleta: un hombre cayó al vacío desde un techo y aterrizó sobre un auto estacionado
Todavía no está claro en qué circunstancias se dio el evento, ni si fue un accidente, pero sí está claro que el hombre sobrevivió a la caída y está internado.
La Policía de la Ciudad y personal del SAME rescataron este lunes a un hombre que cayó desde una altura de seis metros mientras se encontraba en un estacionamiento ubicado en el barrio porteño de Recoleta.
Todavía no se sabe nada de las circunstancias en las que se produjo el evento, pero el hombre sobrevivió a la caída tras aterrizar sobre el techo de un auto que estaba estacionado en el edificio de la calle Gallo al 1300, enfrente al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Fuentes del SAME informaron que el hecho ocurrió este lunes por la tarde en la calle Gallo al 1300, entre Paraguay y Mansilla, y que el damnificado sufrió politraumatismos por lo que fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.
Por el momento se cree que el hombre en cuestión es el propietario del estacionamiento y que se encontraba en un edificio de planta baja y dos pisos cuando ocurrió la caída.
Se habría precipitado desde el techo de chapa perteneciente al garage.
Personal de salud concurrió al inmueble y el paciente fue colocado en una tabla con un cuello ortopédico para luego derivarlo al nosocomio pertinente.
A su vez, Bomberos de la Ciudad colaboraron para auxiliar al hombre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario