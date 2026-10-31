Desarticulan banda narco en Ciudad Evita: hallaron una granada activa y armas en un búnker

La investigación judicial puso el foco en un inmueble conocido en el barrio como "La Ventanita", donde se comercializaba la mercancía ilegal a través de una abertura en la fachada mientras se formaban largas filas de compradores. En frente, la banda utilizaba otra propiedad usurpada como punto de apoyo y custodia. La organización era comandada por un recluso identificado como Claudio Nahuel Jesús Ledesma Blanco, alias "El Gendarme", quien desde su lugar de detención se comunicaba mediante teléfonos celulares con sus cómplices para bajar las órdenes operativas.