Desarticulan banda narco en Ciudad Evita: hallaron una granada activa y armas en un búnker
Cinco allanamientos simultáneos terminaron con dos detenidos y el secuestro de un importante arsenal. El líder operaba desde la cárcel de Sierra Chica.
Un operativo policial llevado a cabo en la localidad bonaerense de Ciudad Evita permitió desbaratar una organización criminal dedicada a la venta de estupefacientes y a la usurpación violenta de viviendas. Como resultado de los procedimientos, que incluyeron el registro de una celda en el penal de Sierra Chica, los efectivos detuvieron a dos sospechosos y secuestraron miles de dosis de droga, armas de fuego de alto poder de fuego, dinero en efectivo y una granada de mano que se encontraba activa.
La investigación judicial puso el foco en un inmueble conocido en el barrio como "La Ventanita", donde se comercializaba la mercancía ilegal a través de una abertura en la fachada mientras se formaban largas filas de compradores. En frente, la banda utilizaba otra propiedad usurpada como punto de apoyo y custodia. La organización era comandada por un recluso identificado como Claudio Nahuel Jesús Ledesma Blanco, alias "El Gendarme", quien desde su lugar de detención se comunicaba mediante teléfonos celulares con sus cómplices para bajar las órdenes operativas.
El arsenal secuestrado y el peligro del explosivo
Durante las requisas en los domicilios vinculados a la red delictiva, las fuerzas de seguridad incautaron más de 2.500 dosis de pasta base, unos 515 envoltorios de cocaína listos para su comercialización y cerca de cinco millones de pesos en efectivo. Además, el personal policial halló balanzas de precisión, teléfonos celulares, handies y una pechera con insignias oficiales de la fuerza provincial junto a chalecos antibalas con pedidos de secuestro vigentes.
El poder de fuego del grupo quedó en evidencia tras el hallazgo de una escopeta calibre 12, una pistola ametralladora con numeración suprimida y varias pistolas de distintos calibres provistas con cargadores extendidos y numeración limada. El momento de mayor tensión se vivió cuando los peritos especializados en explosivos debieron intervenir de urgencia tras descubrir una granada activa en el interior de una de las viviendas, la cual fue trasladada a una zona segura y detonada de forma controlada para evitar riesgos a los vecinos.
Antecedentes y situación judicial de la red criminal
Los dos apresados en los operativos fueron identificados como Mario Hipólito Peralta y Ariana Viviana Abigail Jiménez, quienes quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de infracción a la Ley de Drogas. Los investigadores remarcaron que el principal cabecilla, "El Gendarme", ya acumulaba antecedentes de similares características operativas en la zona de Ciudad Evita, donde utilizaba la misma modalidad de desalojar a la fuerza a propietarios legítimos para transformar los inmuebles en puntos de acopio o búnkeres de venta.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Morón N°3, a cargo del magistrado Leonardo Julián Cano, desde donde se ordenaron nuevas medidas probatorias para determinar si existen más integrantes prófugos y rastrear el origen de las armas de guerra incautadas durante los procedimientos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario