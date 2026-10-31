Violento asalto en Zárate: tomaron de rehén a una mujer y un delincuente terminó herido en el tiroteo
Fueron dos jóvenes quienes ingresaron a un local de telefonía del centro de la ciudad e intentando fugarse tomaron de rehén a una empleada.
Un intento de robo en un local de telefonía celular de Zárate, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, derivó este sábado en una dramática situación que incluyó disparos, la toma de una rehén y un amplio operativo policial.
Tras momentos de suma tensión y riesgo cierto para los involucrados, como resultado del accionar policial dos sujetos fueron detenidos, uno de ellos con heridas de bala que obligaron a su traslado a un centro de salud.
El episodio ocurrió cerca de las 12.30 de este sábado en un comercio ubicado sobre la calle Justa Lima, una de las zonas más transitadas del centro de la mencionada ciudad bonaerense, donde dos sujetos ingresaron al comercio con fines de robo.
De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, eran dos jóvenes de alrededor de 20 años que ingresaron al local para robar, pero la situación escaló rápidamente cuando intervino la Policía.
Durante el procedimiento, los asaltantes retuvieron a una empleada del negocio, que quedó atrapada en medio de los disparos con un arma de fuego efectuados por quien la retenía, con el fin de hacer retroceder a los efectivos policiales que lo perseguían.
Las imágenes de la secuencia, registradas por cámaras y difundidas posteriormente por la Municipalidad de Zárate, muestran el momento en que los policías rodean a los sospechosos para intentar neutralizar la situación sin poner en mayor riesgo a la rehén.
En medio de los disparos, uno de los delincuentes, que intentaba escapar con una moto, recibió impactos de bala en una pierna y en un brazo; tras ser reducido, fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen, donde permanecía internado bajo custodia.
Su cómplice, que tenía retenida a la rehén, optó seguidamente por soltar a la víctima y entregarse, quedando detenido a disposición de la Justicia. La fue rescatada y se encuentra fuera de peligro, según se indicó.
Luego del operativo, peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar con el objetivo de reconstruir la mecánica exacta de los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo el tiroteo.
En tanto, fuentes de la investigación señalaron que ambos sujetos, cuyas identidades no trascendieron, cuentan con antecedentes penales: uno de ellos había recuperado la libertad hace aproximadamente seis meses.
Además se analiza una posible vinculación del otro detenido con un robo cometido días atrás en un comercio también dedicado a la venta de teléfonos celulares, aunque hasta el momento no se difundieron mayores precisiones sobre esa línea de investigación.
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