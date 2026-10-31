Violento asalto en Zárate: tomaron de rehén a una mujer y un delincuente terminó herido en el tiroteo

Las imágenes de la secuencia, registradas por cámaras y difundidas posteriormente por la Municipalidad de Zárate, muestran el momento en que los policías rodean a los sospechosos para intentar neutralizar la situación sin poner en mayor riesgo a la rehén.

En medio de los disparos, uno de los delincuentes, que intentaba escapar con una moto, recibió impactos de bala en una pierna y en un brazo; tras ser reducido, fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen, donde permanecía internado bajo custodia.

Su cómplice, que tenía retenida a la rehén, optó seguidamente por soltar a la víctima y entregarse, quedando detenido a disposición de la Justicia. La fue rescatada y se encuentra fuera de peligro, según se indicó.

Luego del operativo, peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar con el objetivo de reconstruir la mecánica exacta de los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo el tiroteo.

En tanto, fuentes de la investigación señalaron que ambos sujetos, cuyas identidades no trascendieron, cuentan con antecedentes penales: uno de ellos había recuperado la libertad hace aproximadamente seis meses.

Además se analiza una posible vinculación del otro detenido con un robo cometido días atrás en un comercio también dedicado a la venta de teléfonos celulares, aunque hasta el momento no se difundieron mayores precisiones sobre esa línea de investigación.