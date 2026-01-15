Desbaratan red de importación ilegal con mercadería valuada en 120 millones de pesos

Además del millonario cargamento de mercadería, la División Organizaciones Criminales incautó una importante flota de vehículos que incluía una Toyota SW4, un Volkswagen Nivus y una Fiat Fiorino. También se secuestraron equipos informáticos, notebooks, tablets y documentación de vital importancia que permitiría identificar a otros actores que forman parte de la estructura y que aún se encuentran bajo investigación.

Este procedimiento marca el segundo gran golpe al comercio ilegal en las últimas semanas. El mes pasado, un operativo de similares características en Lanús y Quilmes había permitido el secuestro de 700 bultos de mercadería y seis automóviles. Con este nuevo despliegue, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre el endurecimiento de los controles contra las organizaciones que utilizan plataformas digitales para evadir las normativas de importación vigentes.

Embed - Allanamiento y secuestro de mercadería en Villa General Mitre